شکستی دیگر برای تیم علی پروین / سه اخراجی در چهارمین شکست

به گزارش خبرنگارمهر، هفته سیزدهم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشورعصر امروز با برگزاری یک دیدار از گروه الف به پایان رسید که طی آن تیم نیروی زمینی موفق شد برابر استیل آذین با نتیجه 2 بر یک به پیروزی دست یابد.

در این دیدار پربرخورد، حامد کیانی(4) و اکبر فقیری (35) برای نیروی زمینی گلزنی کردند و بهشاد یاورزاده (57) تک گل تیم فوتبال استیل آذین را به ثمر رساند.

ضمن اینکه اکبر فقیری از تیم نیروی زمینی در دقیقه 54 به علت دریافت کارت زرد دوم، پژمان جمشیدی در دقیقه 82 و یک دقیقه پس از ورود به زمین مسابقه به علت تکل خشن از پشت و رضا جباری در دقیقه 3+90 از تیم استیل آذین از زمین مسابقه اخراج شدند.

این چهارمین شکست استیل آذین بود اما این تیم با 19 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به تیم سرخپوشان در رده سوم قرار دارد. همچنین نیروی زمینی با این پیروزی 17 امتیازی شد و با 3 پله صعود رده پنجم جدول رده بندی گروه الف را از آن خود کرد.