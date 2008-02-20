آسمان تهران فردا نیمه ابری همراه با وزش باد است

به گزارش خبرگزاری مهر، آسمان استانهای اصفهان، ایلام، بوشهر، خوزستان، فارس، قم، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی و همدان صاف در پاره ای از نقاط با وزش باد پیش بینی می شود.

استانهای خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و هرمزگان آسمانی صاف در پاره ای از نقاط همراه با وزش باد و گرد و خاک، استانهای آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل نیز آسمانی نیمه ابری گاهی با وزش باد ، بتدریج صاف و در ارتفاعات کولاک و برف خواهند داشت.

آسمان استانهای گیلان و مازندران نیمه ابری در پاره ای از نقاط با بارش پراکنده و بتدریج کاهش ابر، زنجان و کردستان نیمه ابری گاهی با وزش باد و بتدریج صاف، چهارمحال و بختیاری صاف در پاره ای از نقاط وزش باد و در ارتفاعات نیمه ابری، خراسان رضوی و خراسان شمالی نیمه ابری در پاره ای از نقاط بارش پراکنده و در اوایل شب آسمانی صاف همراه با وزش باد شدید و کاهش دما پیش بینی می شود.

آسمان استان کرمان کمی ابری در پاره ای ازنقاط نیمه ابری گاهی همراه با باد و گرد و خاک، گلستان ابری در پاره ای از نقاط بارش پراکنده و در بعد ازظهر کاهش ابر همراه با وزش باد شدید و کاهش دما، یزد صاف در پاره ای از نقاط نیمه ابری گاهی همراه با باد و گرد و خاک همراه خواهد بود.

لازم به ذکر است ، دمای هوای فردای استان تهران ه ترتیب 1- و 10 درجه سانتی گراد پیش بینی می شود.