استخراج ویرایش اولیه نقشه جامع علمی تا پایان اسفند ماه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر صادق واعظ زاده در جمع خبرنگاران گفت : کار تدوین نقشه در شورای تخصصی از اوایل مهرماه آغاز و در این چند ماه پیشرفت خوبی داشته است. ساختار منظمی نیز شکل گرفته و به تصویب رسیده است. شرح وظایف کمیسیونهای نقشه جامع و مدلی که براساس آن باید نقشه تهیه شود نیز مشخص شده است.

وی افزود : هدفهایی در خصوص آینده نگاری و اولویتهای علم و فناوی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با استفاده از منابع قبلی ویرایش اولیه نیز صورت گرفته است. این ویرایش به زودی یعنی تا اواخر اسفندماه استخراج می شود. تا پایان اردیبهشت ماه نیز نسخه اولیه سند تهیه خواهد شد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه بیش از 200 دانشمند کشور درگیر تهیه این نقشه هستند، گفت: علاقه مندان می توانند حجم انبوه اطلاعاتی که در این 5 ماه برای تدوین نقشه انجام شده است را با مراجعه به سایت اینترنتی www.irancalture.org مشاهده کنند.