رژیم اسرائیل در شمال فلسطین اشغالی دست به تحرکات نظامی زده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، ارتش رژیم اسرائیل به تقویت مواضع و مراکز نظامی و استحکامات خود و گشتی زنی در نزدیک شهرکهای صهیونیست نشین در شمال فلسطین اشغالی همچنان ادامه می دهد.

براساس آخرین گزارش های امنیتی، تحرکات نظامی ارتش رژیم اسرائیل در طول خط مرزی موسوم به خط آبی (خط ترسیم شده سازمان ملل میان فلسطین اشغالی و لبنان) از چندین روز پیش به خاطر وحشت از پاسخ احتمالی حزب الله لبنان به جنایت ترور عماد مغنیه ادامه دارد و متوقف نشده است.



این گزارش ها حاکی است، همزمان با گشتی زنی خودروهای ارتش رژیم اسرائیل در نزدیک خط آبی در شمال فلسطین اشغالی، هواپیماهای جاسوسی بدون خلبان از نوع "ام کا" نیز بر فراز روستاهای لبنانی مجاور با فلسطین اشغالی به پرواز در آمده اند.



کشتزارهای اشغالی شبعا نیز شاهد پرواز مشابه بالگردهای اسرائیلی بویژه در ساعات گذشته بوده و این رژیم به تقویت استحکامات در مراکز نظامی خود با استفاده از بلوک های سیمانی و خاکریز و برخی خودروهای زرهی اقدام کرده است.

در همین حال، نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل مستقر در جنوب لبنان (یونیفل) نیز در طول 24 ساعت اقدام به گشت زنی از منطقه ساحلی راس الناقوره تا مرتفعات کفرشوبا به رغم بدی شرایط جوی به منظور نظارت بر همه تحولات در دو طرف مرز کرده و همه تدابیر پیشگیرانه را در تمام مراکز و مواضع خود بویژه مراکز واقع در مجاورت حصار مرزی اتخاذ کرده اند.

مغنیه شامگاه سه شنبه 23 بهمن توسط رژیم صهیونیستی و در نتیجه انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده درشهر دمشق- پایتخت سوریه- به شهادت رسید.

مغنیه یکی از رهبران برجسته نظامی حزب الله در جریان جنگ 33 روزه تابستان سال گذشته که با شکست رژیم صهیونیستی همراه بود به شمار می رفت.

اما در پی این اقدام تروریستی، منابع نزدیک به حزب الله فاش کردند: عملیات ترورعماد مغنیه با هزینه یکی از مسئولان کشورهای حاشیه خلیج فارس و حمایت فنی آمریکا و طرح اسرائیل و همکاری سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی برخی کشورهای عربی انجام شد.

هشدار رژیم صهیونیستی درباره احتمال ربوده شدن مقامهای این رژیم در خارج از فلسطین اشغالی و هشدارهای آمریکا و یک کشورعربی به اتباع خود درباره سفر به لبنان، احتمال دست داشتن آنها در جنایت ترور شهید مغنیه از رهبران برجسته مقاومت اسلامی لبنان را قوی تر می کند.