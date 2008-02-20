نمی توانستیم جوانمردانه بازی کنیم/ روی بدشانسی و بی دقتی فرصت هایمان به هدر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان نوری که پس از شکست تیمش در جمع خبرنگاران سخن می گفت، افزود: تیم راه آهن در طول بازی هرگز جوانمردانه بازی نکرد که از ما انتظار داشتند پس از آنکه بازیکنان این تیم خود را به زمین می انداختند، ما با انجام بازی جوانمردانه توپ را به بیرون زمین بزنیم.

وی ادامه داد: متاسفانه در فوتبال ما تاکتیک حفظ نتیجه جریان دیگری پیدا کرده است و تیم ها پس از آنکه جلو می افتند با زدن زیر توپ و انداختن خود روی زمین می خواهند از سرعت بازی کم کرده و درنهایت وقت بازی را هم تلف کنند.

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس در این مورد اضافه کرد: تیم راه آهن پس از آنکه روی دو حمله دروازه ما را باز کردند جز زیر توپ زدن و وقت تلف کردن کار خاص دیگری را انجام نمی دادند و با همین کار مانع از اجرای تاکتیک های تیمی ما شدند.

نوری درپایان گفت: در این دیدار موقعیت های زیادی برای جبران گل خورده داشتیم ولی روی بدشانسی و بی دقتی فرصت هایمان به هدر رفت، البته یک بارهم تیر دروازه باعث شد تیم راه آهن دروازه اش برای دومین مرتبه باز نشود.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و راه آهن در چارچوب هفته بیست و دوم رقابت های لیگ برتر که ساعت 14 امروز در ورزشگاه آزادی و با قضاوت خداداد افشاریان برگزار شد، با پیروزی 2 بر یک راه آهن به پایان رسید.

