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۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۱۵

تصویب ریاست فرهاد رهبر بر دانشگاه تهران در شورای عالی انقلاب فرهنگی

تصویب ریاست فرهاد رهبر بر دانشگاه تهران در شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی ریاست دکتر فرهاد رهبر سرپرست دانشگاه تهران را تصویب و تایید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست محمود احمدی نژاد برگزار شد، انتصاب فرهاد رهبر به ریاست دانشگاه تهران به تصویب رسید.

در این جلسه از تلاشها و خدمات آیت الله عمید زنجانی قدردانی شد.

کد مطلب 642585

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