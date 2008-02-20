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۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۳۵

منابع غربی خبر دادند:

تمایل شرکت گاز دولتی ترکیه به توسعه فعالیتهای خود در پارس جنوبی

تمایل شرکت گاز دولتی ترکیه به توسعه فعالیتهای خود در پارس جنوبی

شرکت گاز دولتی ترکیه (TPAO) در حال بررسی همکاری با شرکاء جدیدی برای توسعه حوزه گازی پارس جنوبی در ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "مهمت ایشال" مدیر کل این شرکت به رویترز گفت: شرکت TPAO باید با ایران در خصوص شرکاء جدید به توافق دست یابد.

وی گفت:" ما درباره سرمایه گذاری در ایران در فکر ایجاد یک کنسرسیوم هستیم و باید با تهران در خصوص شرکاء جدید به توافق برسیم که آنها می توانند سرمایه گذارهای داخلی یا خارجی باشند".

گفتنی است که بر اساس توافق گازی ایران و ترکیه، آنکارا متعهد به ترانزیت سالانه 30 میلیارد مترمکعب گاز ایران به اروپا می‌شود. سه شرکت انرژی آلمانی، فرانسوی و سوئیسی برای خرید گاز انتقالی ایران از طریق خاک ترکیه اعلام آمادگی کرده اند.

 

کد مطلب 642588

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