تمایل شرکت گاز دولتی ترکیه به توسعه فعالیتهای خود در پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "مهمت ایشال" مدیر کل این شرکت به رویترز گفت: شرکت TPAO باید با ایران در خصوص شرکاء جدید به توافق دست یابد.

وی گفت:" ما درباره سرمایه گذاری در ایران در فکر ایجاد یک کنسرسیوم هستیم و باید با تهران در خصوص شرکاء جدید به توافق برسیم که آنها می توانند سرمایه گذارهای داخلی یا خارجی باشند".

گفتنی است که بر اساس توافق گازی ایران و ترکیه، آنکارا متعهد به ترانزیت سالانه 30 میلیارد مترمکعب گاز ایران به اروپا می‌شود. سه شرکت انرژی آلمانی، فرانسوی و سوئیسی برای خرید گاز انتقالی ایران از طریق خاک ترکیه اعلام آمادگی کرده اند.