به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با همکاری دانشگاههای صنعتی امیر کبیر، صنعتی شریف، دانشکده فنی دانشگاه تهران، خواجه نصیرالدین طوسی و علم و صنعت ایران برگزار می شود.

دفتر انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، انجمنهای مهندسی ارزش ایران، مهندسی شیمی ایران، عمران، کامپیوتر، متالوژی، معدن و انجمن مهندسی مکانیک ایران از دیگر برگزار کنندگان مراسم روز مهندسی هستند.

این مراسم با هدف نهادینه شدن فرهنگ ارتقا کیفیت، نوآوری، بهره وری و ایمنی و عنایت بیشتر به منشورهای اخلاقی و مهندسی همراه با تقویت زیر ساخت ها و بسترسازی رشد و تولید علوم و فناوری نوین برگزار می شود.

این مراسم از ساعت 16 تا 18 در سالن اجتماعات مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.