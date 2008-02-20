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۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۴۸

مراسم گرامیداشت روز مهندسی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود

مراسم گرامیداشت روز مهندسی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود

مراسم گرامیداشت روز مهندسی پنجم اسفند در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با همکاری دانشگاههای صنعتی امیر کبیر، صنعتی شریف، دانشکده فنی دانشگاه تهران، خواجه نصیرالدین طوسی و علم و صنعت ایران برگزار می شود.

دفتر انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، انجمنهای مهندسی ارزش ایران، مهندسی شیمی ایران، عمران، کامپیوتر، متالوژی، معدن و انجمن مهندسی مکانیک ایران از دیگر برگزار کنندگان مراسم روز مهندسی هستند.

این مراسم با هدف نهادینه شدن فرهنگ ارتقا کیفیت، نوآوری، بهره وری و ایمنی و عنایت بیشتر به منشورهای اخلاقی و مهندسی همراه با تقویت زیر ساخت ها و بسترسازی رشد و تولید علوم و فناوری نوین برگزار می شود.

این مراسم از ساعت 16 تا 18 در سالن اجتماعات مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

کد مطلب 642590

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