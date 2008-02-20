ابومازن بر ادامه مذاکرات سازش با رژیم اسرائیل تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، ابومازن در بیانیه ای مطبوعاتی گفت: مذاکرات برای دستیابی به توافقنامه صلح با اسرائیل در سال 2008 میلادی ادامه خواهد یافت و این مذاکرات شامل همه مسائل مربوط به وضعیت نهایی از جمله بیت المقدس اشغالی است.



وی افزود: اگر در مذاکرات به بن بست برسیم برای اتخاذ تصمیم مناسب در بالاترین سطوح به امت عربی رجوع خواهیم کرد.



ابومازن این مطلب را یک روز بعد از نشست خود با ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم اسرائیل در شهر اشغالی بیت المقدس بیان کرد که بدون دستیابی به توافقی پایان یافت.



درهمین حال، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین امروز در تماس های تلفنی جداگانه با شاه عربستان و رئیس جمهوری مصر درباره تحولات فلسطین بحث و تبادل نظر کرد.



ابومازن در تماس تلفنی خود با عبدالله بن عبدالعزیز شاه عربستان اوضاع فلسطین و تحولات منطقه ای و بین المللی مورد علاقه را بررسی کرد. وی همچنین حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر را از نتایج نشست خود با اولمرت آگاه کرد.

گروههای مبارز فلسطینی ضمن محکوم کردن دیدارهای رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و نخست وزیر رژیم صهیونیستی، هدف از این دیدارها را سرپوش گذاشتن بر جنایتهای رژیم صهیونیستی می دانند.