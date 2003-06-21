برگزاري همايش " امام خميني (ره) و جهان اسلام در لاهور

به منظور بررسي ديدگاههاي امام خميني (ره) پيرامون مشكلات جهان اسلام و راه حل آن ، همايشي با عنوان " امام خميني (ره) و جهان اسلام " با حضور جمع كثيري از دانشمندان ، انديشمندان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه در لاهور برگزار شد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، "ميان عمران مسعود"وزير آموزش عالي پاكستان در سخناني با اظهار خرسندي از گسترش همكاري و دوستي دو كشور ، تأكيد كرد : امام خميني (ره) نه تنها رهبر ايران بلكه رهبر همه مسلمانان جهان بودند .

"اسلم سليمي" ، نايب امير جماعت اسلامي پاكستان نيز از امام خميني (ره) به عنوان شاخص ترين چهره چند قرن اخير واحياگر اسلام محمدي(ص) ياد كرد و اقدام هاي ايشان را در پيروي از سنت نبوي ستود .

بر اساس اين گزارش در حاشيه همايش فيلم زندگي حضرت امام خميني (ره) و انقلاب اسلامي در دو محل جداگانه و به زبان هاي اردو و انگليسي به نمايش گذاشته شد . همچنين نمايشگاهي نيز از مجموعه تأليفات امام (ره) به زبان هاي اردو ، انگليسي و عربي در معرض ديد علاقه مندان قرار گرفت .