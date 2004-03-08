  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۸ اسفند ۱۳۸۲، ۱۶:۳۱

در ديدار رييس سازمان ملي جوانان بادبيركل دفتر شبكه اشتغال جوانان ملل متحد:

ايران در جرگه ده كشور راهبردي اشتغال جوانان قرار گرفت

در ديدار رييس سازمان ملي جوانان با مسوول دفتر شبكه اشتغال جوانان ملل متحد و رييس بخش اشتغال جوانان زمينه همكاري در زمينه اشتغال جوانان ايران با محوريت ICT فراهم شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" مشاور رييس جمهوري و رييس سازمان ملي جوانان در ديدار با رييس دفتر شبكه اشتغال جوانان ملل متحد با بيان اين مطلب كه جوانان ايران در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه اي از حيث كمي و تحصيلي در وضعيت مطلوبي مي باشند اظهار داشت: در بخش اعتبارات خرد كه با فرهنگ ملي و ديني ايران آميخته است ظرفيت وسيعي ايجاد شده است كه با حمايت دفتر شبكه اشتغال جوانان ملل متحد و تبادل تجربيات موفق اشتغال زايي در ايران و ساير كشورهاي راهبر مي توان گام مهمي در امر اشتغال جوانان برداشت.
رحيم عبادي با اذعان بر اهميت اشتغال جوانان از آن به عنوان دغدغه هاي ملي ياد نمود و اشتغال جوانان را نخستين اولويت برنامه هاي عملي سازمان ملي جوانان بر شمرد و از توجه دولت و شوراي عالي اشتغال به اين مقوله قدرداني كرد.
رييس سازمان ملي جوانان در ادامه اولين برنامه عملي سازمان ملي جوانان در زمينه اشتغال جوانان را با محوريت ITو ICT عنوان داشت و خواستار همكاري دفتر شبكه اشتغال جوانان ملل متحد با سازمان ملي جوانان شد.
در اين نشست آقاي دونالدي نيز با اشاره به اينكه ايران در جرگه ده كشور راهبري اشتغال جوانان در جهان قرار گرفته است برگزاري سمينارهاي بين المللي و برنامه هاي منطقه اي و ارايه تجربيات موفق را از عوامل گسترش اشتغال زايي جوانان برشمرد و آمادگي دفتر شبكه بين المللي ملل متحد را در حمايت فني و مالي از برنامه هاي اشتغالزايي جوانان ايران اعلام داشت و از فراهم شدن زمينه همكاري بانك جهاني و شبكه بين المللي اشتغال جوانان ملل متحد در  توسعه اشتغال زايي جوانان ايران خبر داد و خواستار ارايه برنامه عمل اشتغال جوانان به طور رسمي به سازمان ملل شد.
در پايان اين نشست كه در حاشيه سمينار بين المللي اعتبارات خرد شكل گرفت مقرر شد زمينه همكاري سازمان ملي جوانان و شبكه بين المللي اشتغال جوانان ملل متحد و شوراي اقتصادي ، اجتماعي سازمان ملل متحد (اسكاب) با محوريت ITفراهم شود.
در پايان سازمان ملي جوانان نيز آمادگي برگزاري اجلاس منطقه اي با همكاري كشورهاي منطقه اي و شبكه بين المللي اشتغال جوانان را در ايران خواستار شد.

 

کد مطلب 64260

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها