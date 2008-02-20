انتخابات عرصه تجلی تعهد مردم به نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد صارمی زاده عصر امروز در جلسه ستاد انتخابات استان افزود: بر اساس قانون انتخابات همه دستگاههای اجرایی موظفند در بحث برگزاری انتخابات همکاری و هماهنگی لازم را با ستاد انتخابات استان و روسای حوزه های انتخابیه استان داشته باشند تا انتخابات به نحو مطلوب و در خور شان انقلاب و نظام برگزار شود.

وی تصریح کرد: انتخابات باید یکی از مظاهر تعهد، مسئولیت پذیری انجام وظیفه به نحو مطلوب بوده و نشان از فرهنگ سیاسی بالای ما داشته باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری و رئیس ستاد انتخابات استان لرستان ضرورت برخورد با موارد تخلف در زمینه تبلیغات زودرس و تبلیغات غیر قانونی را یادآور شد و از کاندیداهای احتمالی خواست در تبلیغات انتخاباتی قوانین را مد نظر داشته و از بروز تخلفات احتمالی امتناع ورزند.

معاون برنامه ریزی استانداری و رئیس ستاد بازرسی انتخابات لرستان نیز در ادامه این جلسه اظهار داشت: بیش از هزار و 500 نفر در امر بازرسی انتخابات هشتمین دوره مجلس در استان فعالیت خواهند داشت و بر برگزاری سالم انتخابات نظارت خواهند کرد.

سید رضا دهناد ادامه داد: بازرسین انتخاباتی در جریان روند انتخابات چنانچه تخلفی مشاهده کنند آن را باید به مقام مافوق خود گزارش دهند.

در پایان این جلسه همچنین محسن محرری معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری با ارائه گزارشی در زمینه تهیه خودرو، رایانه، اپراتور و نیروی انسانی مورد نیاز شعب اخذ رای، ابراز امیدواری کرد که در جریان برگزاری انتخابات با مشکلی مواجهه نخواهیم شد.