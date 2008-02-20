صعود قطعی تیم هندبال کره به نیمه نهایی / لبنان اولین حذف شده مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز از این رقابتها دو تیم کویت و لبنان از گروه اول به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت تیم قدرتمند کویت با نتیجه 29 بر 22 از سد تیم لبنان گذشت. بدین شکل تیم لبنان با قبول سه شکست در چارچوب مرحله مقدماتی رقابتهای هندبال جام ملتهای آسیا به عنوان اولین تیم از دور مسابقات حذف شد.

تیم لبنان درگروه اول با کشورهای کویت، ایران، بحرین و چین همگروه بود. به طور قطع از این گروه تیم کویت به عنوان صدر نشین به مرحله نیمه نهایی صعود خواهد کرد. برای کسب عنوان دومی در جدول گروه اول رقابت اصلی بین دو تیم بحرین و ایران فردا ساعت 16 در تالار پیروزی شهر اصفهان برگزار خواهد شد.

دومین دیدار این رقابتها نیز لحظاتی پیش با برتری تیم کره جنوبی از گروه دوم خاتمه یافت. در این مسابقه کره جنوبی با نتیجه نزدیک 31 بر 30 عربستان را شکست داد و با کسب 6 امتیاز به عنوان تیم نخست گروه به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. کره جنوبی در گروه دوم با تیم های عربستان، قطر، ژاپن و امارات همگروه بود.

مسابقه بین تیم های چین و بحرین از گروه اول نیز تا لحظاتی دیگرآغاز می شود. سیزدهمین دوره مسابقات هندبال جام ملتهای آسیا و انتخابی جام جهانی با حضور 10 تیم تا هفتم اسفند ماه در اصفهان پیگیری می شود.