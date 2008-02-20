صباباتری شکست خورد / پیروزی ذوب آهن با کمترین اختلاف امتیاز

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و صباباتری تهران در مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز در سالن ملت اصفهان برگزار شد.

در این بازی شاگردان محسن صادق زاده موفق شدند با بهره گیری از امتیاز میزبانی حریف مدعی خود را با نتیجه 79 بر 78 شکست دهند.

دیدار دوم تیم های ذوب آهن اصفهان و صباباتری تهران از مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور ساعت 16 روز جمعه در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.

برنده دیدار این دو تیم که به صورت از 3 از 5 مشخص می شود حریف تیم مهرام در فینال مسابقات خواهد شد. تیم بازنده هم برای دیدار رده بندی با تیم کاوه تهران بازی می کند.