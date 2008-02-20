همایش هم اندیشی ائمه جماعات دستگاه های دولتی فارس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مدیر کل تبلیغات اسلامی فارس عصر امروز در جریان این همایش عنوان کرد: اگر خواب فرهنگی سراغ طلاب بیاید دشمنان، سنگرهای اسلام را تصرف می کنند.

حجت الاسلام عبدالرضا خوشنویس با بیان اینکه در این راستا طرح ساماندهی فعالیت های فرهنگی دستگاه های دولتی در دستور کار این سازمان قرار گرفته افزود: یکی از گروه های مرجع، ائمه جماعات دستگاه های دولتی بوده که در حوزه آسیب و معرفت شناسی دینی فعالیت های گسترده ای دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود هدف از برگزاری این همایش را ارتقا سطح علمی ائمه جماعات دستگاه های دولتی استان با محوریت بحث آموزش جریان شناسی دینی برشمرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی فارس جریان شناسی را واژه ای فراگیر که شامل همه اندیشه های باستانی، نوظهور و متضاد دین اسلام یا اندیشه های ناقص دانست و تصریح کرد: روحانیون حاضر در این همایش توسط کارشناسان خبره با این حوزه ها آشنا می شوند.

حجت الاسلام خوشنویس از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط این سازمان را شناسایی و تجلیل از ائمه جماعات دستگاه های دولتی پژوهشگر در حوزه دین عنوان و اضافه کرد: سازمان تبلغیات اسلامی به منظور ترویج امر پژوهش و تجلیل از پژوهشگران حوزه دین اقدام به شناسایی ائمه جماعات دارای پژوهش و تحقیق این حوزه در ادارات استان کرده است.

وی با بیان اینکه در این راستا 11تن از پژوهشگران نمونه انتخاب شده اند، تصریح کرد: پژوهشگران حوزه دین در سطح استان فارس 300 بوده و سازمان تبلیغات در حمایت از این افراد آمادگی خود را به صورت کامل اعلام می کند.

در این همایش یک روزه حدود 60 نفر از ائمه جماعات ادارات دولتی فارس شرکت کردند.