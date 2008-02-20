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۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۲۶

ثمره هاشمی:

توسعه متوازن کشور از اولویت های اساسی دولت است

توسعه متوازن کشور از اولویت های اساسی دولت است

بندرعباس - خبرگزاری مهر : مشاور ارشد رئیس جمهور توجه به نقاط دور افتاده کشور را از اولویتهای اساسی دولت نهم برشمرد و گفت: توسعه متوازن نیاز اساسی جامعه امروز است که توجه به آن می تواند بسیاری از مشکلات مردم را حل کند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مجتبی ثمره هاشمی عصر امروز در دومین دور سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به هرمزگان در جمع مردم شهرستان بستک افزود: توانمندیهای فرهنگی بستک و گذشته غنی و پربار این شهر خود نیازمند بازیابی دوباره است و در پس این فرهنگ غنی حق طلبی و حق جویی این ملت بزرگ نشان از تواناییها و اراده بلند این مردمان در پیشتازی و عزتمندی دارد.

وی با اشاره به گذشته تاریخی منطقه بستک یادآور شد: روزگاری این منطقه میزبان حضور تجار و بازرگانان متعدد ایرانی و غیر ایرانی بود و هم اکنون نیز باید با تکیه بر توان مردم این منطقه توسعه و پیشرفت را به بستک بازگرداند.

ثمره هاشمی که در مسجد جامع اهل سنت بستک سخن می گفت، افزود: همه ایرانیان با تکیه بر فرهنگ اصیل خود در کنار یکدیگر شیعه و سنی آماده جانفشانی برای کشور هستند و جوانان ورزشکار بستکی که به تازگی توانایی های خود را نیز در عرصه های کشوری نشان داده اند دارای استعدادهای شگرفی هستند که باید همه مسئولان برای جهت دهی به این توانمندیها تمام توان خود را بکار گیرند.

مشاور ارشد رئیس جمهور با اشاره به کاهش قابل توجه نرخ بیکاری در کشور از 5/12 درصد به حدود هشت درصد خاطر نشان کرد: اگر بتوان از ظرفیتهای گسترده منطقه ای بهره برد می توان شاهد کاهش هرچه بیشتر بیکاری در جامعه بود. 

کد مطلب 642649

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