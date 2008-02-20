به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی گروه تئاتر گپ اعلام کرد این نمایش داستان گروهی از پارتیزانهای فرانسوی در جنگ جهانی دوم است که در پی یک عملیات توسط پلیس فرانسه دستگیر میشوند و مورد شکنجه و بازجویی قرار میگیرند.
شراره درشتی، توفان مهردادیان، جواد عزتی، مجتبی معاف، لطفالله سیفی، وحید نفر، عباس جمشیدی، امیرعباس حسینی، بهروز پناهنده، حامد محمدیان، نعیم برزکار، فرزین نوبرانی و محمدرضا نایبزاده بازیگران نمایش "مردههای بیکفن و دفن" هستند.
مهدی پورنقی طراحی صحنه، هدیه حاجیطاهری طراحی لباس و لطفالله سیفی دراماتورژی نمایش "مردههای بیکفن و دفن" را بر عهده دارند که از پنجم اسفندماه ساعت 30/17 در تالار اصلی مولوی روی صحنه میرود.
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