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۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۲۵

"مرده‌های بی‌کفن و دفن" در مولوی اجرا می‌شود

نمایش "مرده‌های بی‌کفن و دفن" نوشته ژان پل سارتر به کارگردانی امیرحسین حریری از یکشنبه پنجم اسفندماه در تالار مولوی به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی گروه تئاتر گپ اعلام کرد این نمایش داستان گروهی از پارتیزان‌های فرانسوی در جنگ جهانی دوم است که در پی یک عملیات توسط پلیس فرانسه دستگیر می‌شوند و مورد شکنجه و بازجویی قرار می‌گیرند.

شراره درشتی، توفان مهردادیان، جواد عزتی، مجتبی معاف، لطف‏الله سیفی، وحید نفر، عباس جمشیدی، امیرعباس حسینی، بهروز پناهنده، حامد محمدیان، نعیم برزکار، فرزین نوبرانی و محمدرضا نایب‏زاده بازیگران نمایش "مرده‌های بی‌کفن و دفن" هستند.

مهدی پورنقی طراحی صحنه، هدیه حاجی‌طاهری طراحی لباس و لطف‏الله سیفی دراماتورژی نمایش "مرده‏های بی‏کفن و دفن" را بر عهده دارند که از پنجم اسفندماه ساعت 30/17 در تالار اصلی مولوی روی صحنه می‏رود.

کد مطلب 642669

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