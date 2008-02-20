نتوانستیم بازی ضعیفمان را جبران کنیم / راه آهن با شایستگی پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب کاشانی که پس از شکست پرسپولیس برابر راه آهن با سایت این باشگاه گفتگو می کرد، افزود: بازیکنان ما دو نیمه کاملاً متفاوت را به نمایش گذاشته و در نیمه دوم بازی خوبی را انجام دادند اما شرایط به نحوی بود که در نهایت باعث شکستمان شد.

وی ادامه داد: نباید اجازه دهیم 45 دقیقه نیمه نخست از دست برود و بعد بخواهیم در نیمه دوم آن را جبران کنیم. این موضوعی است که حتما مربیان تیم روی آن کار می‎کنند تا در بازیهای آینده بتوانیم بدون نقص 90 دقیقه بازی را اداره کنیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با اشاره به از دست دادن رکورد بی‎شکستی تیم در تهران تصریح کرد: مربیان تیم ما باید در فرصت باقی مانده تا بازی آینده که فرصت 10 روزه و مناسبی است با آنالیز بازیها و تمرینات جدی، تیمی 90 دقیقه‎ای را آماده رویارویی با حریفان کنند و به طور جدی روی رفع نقاط ضعف و کاستی‎ها کار کنند.

وی همچنین در خصوص خارج شدن ماته از ترکیب 18 نفره و بازی دادن به نیکبخت از نیمه دوم اظهار داشت: چند بازیکن ما برای این بازی مصدوم بودند که نیکبخت و ماته هم از جمله آنها بودند. ماته آمادگی 50 درصدی داشت اما حفظ سلامت این بازیکن برای ادامه بازیها برای ما مهمتر بود، بنابر این در آخرین لحظات تصمیم گرفته شد از لیست خارح شود.

کاشانی اضافه کرد: نیکبخت با توجه به مصدومیت و شرایط بدنی که داشت بهتر بود در این بازی به کار گرفته نشود و به همین دلیل از ابتدا به بازی فرستاده نشد. حتی محمد نصرتی و یکی، دو بازیکن دیگر ما با وجود مصدومیت، بازی کردند و در مجموع و به ویژه در نیمه دوم هم بازی خوبی را ارائه دادند.

وی درباره تیم راه آهن هم اظهار داشت: تیم راه آهن با مربی خوبی به نام میثاقیان و بازیکنان مطرحی که دارد از تیم‎های مهم و با ارزش لیگ برتر است و این پیروزی را هم با شایستگی کسب کردند.

کاشانی در پایان با اشاره به حضور هواداران پرسپولیس با وجود سرمای هوا در ورزشگاه گفت: از هواداران تیم پرسپولیس که در سرمای زمستان باعث گرم شدن ورزشگاه شدند، تشکر می‎کنم و عذرخواهی می‎کنم که نتوانستیم آنها را خوشحال به خانه‎هایشان بفرستیم اما حتماً در بازیهای آینده پاسخ محبت‎های همیشگی آنها را خواهیم داد.