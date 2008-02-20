رهبر اخوان المسلمین بر شرکت در انتخابات آتی مصر تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی عاکف در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: ما در انتخابات شوراهای محلی شرکت خواهیم کرد و همه ملت را به مشارکت در آن فراخواهیم خواند زیرا انتخابات برای خدمت به مردم است.

وی افزود: اعضای گروه اخوان المسلمین که امروز بازداشت شدند از "چهره های سرشناس اخوان المسلمین" هستند.

یک منبع امنیتی پیشتر گفته بود که نیروهای امنیتی مصر بامداد امروز بیش از یکصد عضو گروه اخوان المسلمین را در استانهای مختلف این کشور بازداشت کردند.

پایگاه اینترنتی گروه اخوان المسلمین فهرست کاملی از اسامی 101 نفر از اعضای خود را که در استانهای قاهره، الجیزه و القلیوبیه در دلتای نیل و المنیا، اسیوط و سوهاج درصعید مصر بازداشت شدند، منتشر کرد.

محمد مهدی عاکف در پاسخ به این سوال که آیا بازداشت ها به طور خاص شامل حال کسانی شده که نامزد احتمالی اخوان المسلمین در انتخابات شوراهای محلی هستند، گفت: اعضای اخوان المسلمین همگی بدون استثنا ممکن است نامزد انتخابات محلی شوند.

وی تاکید کرد: مشارکت اخوان المسلمین در انتخابات محلی به چالش کشیدن کسی یا قانون شکنی به شمار نمی رود.

برپایه این گزارش، مسئولان مصری با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات شوراهای محلی در 8 آوریل آینده بر دامنه بازداشت اعضای گروه اخوان المسلمین افزوده اند به گونه ای که روز یکشنبه 51 عضو این گروه را که فعالیت آن ممنوع شده است، بازداشت کردند.

دستگاههای امنیتی مصر دیروز نیز گزارش داده بودند که 13 دانشجوی هوادار گروه اخوان المسلمین روز دوشنبه در شهر اسکندریه در شمال این کشور بازداشت شدند.

شوراهای محلی به طور سنتی تحت سیطره حزب دمکراتیک ملی مصر هستند و برگزاری انتخابات شورهای محلی در سال 2006 میلادی در پی موفقیت گروه اخوان المسلمین در انتخابات پارلمانی مصر و از بیم پیروزی آنها در این انتخابات به مدت دوسال به تعویق افتاد.