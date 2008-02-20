گزارش ماهیانه ابومازن به آمریکا درباره روند سازش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سلام فیاض درگفتگو با خبرنگاران در شهر رام الله در کرانه باختری گفت: تشکیلات خودگردان به فرستاده آمریکا گزارش های ماهیانه ای را درباره هرگونه نقض تعهدات مربوط به روند صلح از سوی اسرائیل ارایه خواهد کرد.



وی افزود: این گزارش ها به ویلیام فرایزر فرستاده آمریکا و مامور اجرای طرح نقشه راه ارایه خواهد شد و در آن همچنین تدابیری را که تشکیلات خودگردان درخصوص پایبندی به این طرح اتخاذ می کند، درج خواهد شد.



فیاض گفت: با ژنرال فرایزر از طریق گزارش های کتبی همکاری خواهیم کرد و در این گزارش ها تعهداتی را که از نظر ما اسرائیل انجام داده یا نداده است، توضیح داده می شود .



وی افزود: این گزارش ها علنی خواهد بود و در آن همچنین اجرای تعهدات ما براساس طرح نقشه راه درج خواهد شد.

در همین حال، ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان در پی دیدار خود با ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم اسرائیل امروز اعلام کرد که این تشکیلات دستیابی به"راه حل های جزئی" با این رژیم را نمی پذیرد و "مرزهای موقت" برای کشور آتی فلسطین را رد می کند.