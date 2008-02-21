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۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۴۶

نگارگر آملی برای نخستین بار تذهیب دوره تیموری را به معاصر برگرداند

ساری - خبرگزاری مهر: یک هنرمند نگارگر آملی، برای نخستین بار در هنر نگارگری کشور، آثار تذهیب دوره های تیموری و صفوی را به دوره معاصر برگرداند.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، محمد نائیج که آثار نگارگری خود را در خانه فرهنگ آمل برپا کرده گفت: در این اقدام تذهیب های دوره تیموری که در داخل خطوط کوفی بوده، گل و برگ های معاصر را به جای تذهیب های دوره تیموری جایگزین کرده است.

وی با بیان اینکه این اقدام باعث زیبایی در آثار وی نیز شده است افزود: این حرکت تاکنون در هنر نگارگری کشور بی سابقه بوده است.

نائیج یادآور شد: آثار نگارگری دوره صفویه را نیز با در هم آمیختن گل و برگ دور جلد اسکلت آثار که با خطوط کوفی چیده شده بوده گل و برگ ها را به صورت تکرنگ در خطوط کوفی به کار برده است.

در نمایشگاه آثار نگارگری این هنرمند آملی که در تالار خانه فرهنگ آمل گشایش یافت 45 اثر نگارگری شامل تذهیب با آیات قرآنی، تذهیب گل و مرغ و خطوط کوفی به نمایش گذاشته شد.

این نمایشگاه تا هشت اسفند ماه صبح ها از ساعت 9 تا 12 و عصرها از ساعت سه تا هشت برای بازدید علاقه مندان برپا است.

کد مطلب 642726

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