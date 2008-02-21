توقف آرسنال مقابل قهرمان اروپا / بارسا در یک قدمی صعود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال در حالی که از حمایت 60 هزار هوادار خودی برخوردار بود در ورزشگاه امارات شهر لندن با نتیجه تساوی بدون گل مقابل مدافع عنوان قهرمانی متوقف شد. مهم ترین اتفاق بازی دیشب ضربه سری بود که امانوئل آدبایور در واپسین ثانیه های بازی به تیر افقی دروازه میلان کوبید و چه بسا همین موضوع بتواند منجر به حذف آرسنال از دور رقابت های لیگ قهرمانان اروپا شود. این صدمین بازی آرسنال در لیگ قهرمانان تحت مربیگری آرسن ونگر بود.

امانوئل آدبایور در دیدار با میلان برای گلزنی تلاش بسیاری از خود نشان داد اما توفیقی نداشت

بارسلونا در دیگر دیدار مهم شب گذشته در حالی که در سلتیک پارک میهمان سلتیک اسکاتلند بود با نتیجه خوب 3 بر 2 از سد حریف خود گذشت. هسه لینک و بری رابسون در دقایق 16 و 38 گل های تیم میزبان را به ثمر رساندند اما بارسا با درخشش لیونل مسی و تیه ری آنری موفق شد این دیدار را با پیروزی پشت سر بگذارد. مسی در دقایق 18 و 80 و آنری در دقیقه 52 برای بارسا گلزنی کردند. نماینده فوتبال اسپانیا با این پیروزی، کار سهلی برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها پیش رو دارد.

منچستریونایتد هم در ورزشگاه ژرلان شهر لیون به یک نتیجه مطلوب مقابل صدرنشین رقابت های لیگ فوتبال فرانسه دست پیدا کرد. این تیم در حالی که تا واپسین دقایق بازی با گل کریم بنزما از میزبان خود عقب بود، به گل تساوی رسید تا امیدوارانه تر به بازی برگشت گام بگذارد. کارلوس ته وز در دقیقه 87 گل منچستر را وارد دروازه تیم المپیک لیون کرد.

و سرانجام دیدار تیم های فنرباغچه و سویا در ورزشگاه شکرو ساراکوگلو ترکیه با پیروزی 3 بر 2 تیم میزبان همراه بود. ماتیا کژمان(17)، دیه گو لوگانو(57) و سنتورک(88) گل های فنرباغچه را به ثمر رساندند و دو سوزا(24- گل به خودی) و ژولین اسکوده(66) برای سویا گلزنی کردند.

دیدارهای برگشت این مرحله سه شنبه دو هفته آینده برگزار خواهد شد.