به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به هرمزگان، در این دیدار رئیس جمهور با مسائل و مشکلات ملاقات‌کنندگان آشنا و برای رفع این مشکلات دستورات لازم را صادر می کند.

دکتر محمود احمدی نژاد همچنین صبح پنج شنبه بطور سرزده و بدون اطلاع قبلی از محله‌های محروم بندرعباس بازدید خواهد کرد و با مشکلات ساکنان این مناطق آشنا می‌شود.

دومین جلسه استانی هیات دولت ویژه هرمزگان نیز به ریاست رئیس جمهوری و با حضور اعضای هیات دولت بعد از ظهر پنجشنبه در مرکز استان برگزار خواهد شد . در این جلسه روند اجرای مصوبات سفر قبلی بررسی و همچنین برای تسریع در توسعه و پیشرفت استان و رفع مشکلات تصممیات زیربنایی جدیدی اتخاذ خواهد شد.

دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران استان نیز از دیگر برنامه های دومین روز سفر رئیس جمهوری به هرمزگان اعلام شده است .