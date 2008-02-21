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۲ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۱۷

برنامه‌های دومین روز از سفر استانی رئیس جمهور به هرمزگان

برنامه‌های دومین روز از سفر استانی رئیس جمهور به هرمزگان

رئیس جمهور روز امروز پنجشنبه در دومین روز از سفر به استان هرمزگان با مردم این استان دیدار صمیمانه و چهره به چهره خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به هرمزگان، در این دیدار رئیس جمهور با مسائل و مشکلات ملاقات‌کنندگان آشنا و برای رفع این مشکلات دستورات لازم را صادر می کند.

دکتر محمود احمدی نژاد همچنین صبح پنج شنبه بطور سرزده و بدون اطلاع قبلی از محله‌های محروم بندرعباس بازدید خواهد کرد و با مشکلات ساکنان این مناطق آشنا می‌شود.

دومین جلسه استانی هیات دولت ویژه هرمزگان نیز به ریاست رئیس جمهوری و با حضور اعضای هیات دولت بعد از ظهر پنجشنبه در مرکز استان برگزار خواهد شد .  در این جلسه روند اجرای مصوبات سفر قبلی بررسی و همچنین برای تسریع در توسعه و پیشرفت استان و رفع مشکلات تصممیات زیربنایی جدیدی اتخاذ خواهد شد.

دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران استان نیز از دیگر برنامه های دومین روز سفر رئیس جمهوری به هرمزگان اعلام شده است .

کد مطلب 642741

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