عامل اصلی نا امنی در عراق حضور اشغالگران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حداد عادل در این دیدار با بیان اینکه اشغالگران عراق برای توجیه ادامه حضورشان در این کشور به تروریست ها نیاز دارند، اظهار داشت: عامل اصلی نا امنی در عراق حضور اشغالگران در این کشور است.

وی افزود: نیاز اشغالگران به تروریست ها در عراق بیش از نیاز تروریست ها به اشغالگران در این کشور است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه پیوند نزدیک میان مردم و حکومت را عامل اصلی ثبات و پایداری حاکمیت در کشورها دانست و خاطر نشان کرد: اتکاء حکومت به مردم دستاورد ارزشمندی است که عراق در سالهای اخیر به دست آورده که هیچ چیز قابل مقایسه با آن نیست.

حداد عادل تصریح کرد: تا زمانی که پیوند میان دولت و ملت عراق برقرار باشد هیچ خطری این کشور را تهدید نخواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حفظ تمامیت ارضی و استقلال عراق افزود: جمهوری اسلامی ایران برای توسعه مناسبات دوستانه با عراق در تمامی زمینه ها آمادگی دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین بر نقش مهم مرجعیت در حفظ تمامیت ارضی و استقلال عراق تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، خالد العطیه نایب رئیس مجلس نمایندگان عراق نیز در این دیدار بر اهمیت توسعه مناسبات با ایران برای کشورش تاکید کرد و افزود: دولت و ملت عراق خواهان توسعه و شکوفایی روز افزون مناسبات با ایران در همه زمینه ها هستند و بر این امر اهتمام دارند و دور نمای روابط برادرانه در تمامی زمینه ها بسیار روشن است.

نایب رئیس مجلس نمایندگان عراق ضمن قدردانی از کمک ها وحمایت های ایران از دولت و ملت عراق برای ایجاد امنیت و ثبات و بازسازی این کشور گفت: حمایت های ایران از ملت عراق نقش بسیار اساسی در ایجاد امنیت و آرامش در این کشور دارد.