ایران و هند یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که به ریاست مدیران کل کنسولی وزارت خارجه دو کشور در تهران برگزار شد، طرفین ضمن ابراز رضایت از نتایج حاصله، توافقات به عمل آمده در خصوص گسترش خدمات کنسولی و تسهیل آمد و شد، اتباع دو کشور به خاک یکدیگر به ویژه برای بازرگانان، دانشجویان و مقیمین کشور مقابل را موجب خرسندی توصیف کردند.

سید حسین میرفخار میدر کل کنسولی وزارت امور خارجه ، مذاکرات با همتای هندی خود را در راستای گسترش هر چه بیشتر روابط دو جانبه علی الخصوص در تبادلات مردم دو کشور موفقیت آمیز توصیف کرد و آن را گام عملی در توسعه مناسبات دو جانبه در همه زمینه ها به ویزه فراهم آمدن رفاه و آرامش اتباع دو کشور برشمرد.

وی برگزاری اجلاس مذکور را نشانه اراده مثبت مسئولیت دو طرف برای ارتقاء روابط ذکر کرد.

در یادداشت تفاهم امضا شده موارد توافق طرفین در خصوص افزایش تسهیلات روادید، اقامت، امور دانشجویی و دانشگاهی و امور اجتماعی اتباع دو کشور در خاک یکدیگر به نحو مثبتی مورد توجه واقع شده و یک کمیته پیگیری برای اجرایی شدن تفاهمات پیش بینی شده است.

شایان ذکر است که اجلاس های مشترک کنسولی دو کشور به طور مرتب در دهلی نو و تهران برگزار می گردد.

مدیر کل وزارت خارجه هند علاوه بر مذاکرات با همتای ایرانی خود ، با معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان خارج از کشور و همچنین مدر کل سیاسی آسیای غربی وزارت امور خارجه ملاقات کرد..