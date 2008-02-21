حضور نظامی بیشتر و تسلط بر منابع طبیعی قاره سیاه مهمترین هدف بوش به آفریقا

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در تحلیلی درباره سفر جرج بوش به آفریقا نوشت : منتقدان، سفر وی را،انجام پروژه ای برای وارد کردن 25 درصد نفت وارداتی آمریکا از آفریقا و به ویژه ازخلیج گینه تا سال 2015 ارزیابی کرده اند.

وزارت دفاع آمریکا هم اعلام کرده است: قصد دارد نیروهای نظامی خود در قاره سیاه را تحت عنوان" آفریکم" تحت یک فرماندهی مستقل متمرکز کند.

خبرگزاری فرانسه ادامه داد: بوش در سخنرانی های خود تمام تلاش خود را برای متقاعد کردن آفریقایی ها و برطرف کردن نگرانی مردم این قاره از گسترش پایگاه های نظامی آمریکا در قاره سیاه انجام داد.

وی، دریک سخنرانی درغنا، نگرانی مردم آفریقا را تحت تاثیر شایعات دانست .بوش درادامه گفت: البته ما بحث تمرکز قوای آمریکا تحت یک فرماندهی واحد را دنبال می کنیم.

رئیس جمهورآمریکا، در یک کنفرانس مطبوعاتی در حضور "جان کوفور" رئیس جمهور غنا هم، رقابت آمریکا با چین برای تسلط برمنابع معدنی و نفت آفریقا را رد کرد و گفت : چین و آمریکا می توانند با هم مسائل آفریقا را تعقیب کنند و ما چین را رقیب خود نمی بینیم .

بوش، امروز پیش از بازگشت به آمریکا به لیبریا سفر خواهد کرد.

بین چین و آمریکا درباره مسائل آفریقا اختلاف نظر وجود دارد و درحالی که بوش بر افزایش تحریم سودان به سبب بحران دارفور تاکید دارد؛ پکن با این موضوع مخالفت کرده است.