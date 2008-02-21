تقویت روابط نظامی آمریکا - هند در دستورکار سفر گیتس به دهلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سفر "رابرت گیتس" به هند در حالی انجام خواهد شد که روابط دو کشور به علت وقفه ای که در قرارداد هسته ای دوجانبه به وجود آمده، تیره شده است.

هدف دیگر گیتس از این سفر ادامه تلاشهای کشورش برای قرارداد فروش جنگنده به ارزش 10 میلیارد دلار است.

از سوی دیگر، سه سناتور آمریکایی در سفر به هند از مقامهای این کشور خواستند تا قبل از انتخابات آمریکا توافقنامه هسته ای با واشنگتن را نهایی کند،زیرا تردیدهایی درباره تصویب آن در دولت آتی آمریکا وجود دارد.

احزاب چپگرای شریک در دولت ائتلافی هند از ماهها قبل با قرارداد مزبور به دلیل اینکه به آمریکا اجازه دخالت در سیاست خارجی دهلی را می دهد و برنامه تسلیحات هسته ای آن را به خطر می اندازد، مخالفت می کردند، اما چندی پیش حزب کمونیست در اقدامی تعجب انگیز به دولت "مانموهان سینگ" نخست وزیر هند اجازه داد مذاکرات با آژانس را آغاز کند؛ مشروط براینکه توافقنامه ای به امضا نرسد.

جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا در2 مارس سال 2006 (11 اسفند سال 1385) درسفر خود به دهلی نو توافقی را با سینگ امضا کرد که بر اساس این توافق که پایه های آن در 18 جولای سال 2005(27 تیر 1384) صورت گرفت، آمریکا متعهد شد تا به هند فناوری هسته ای صلح آمیز بدهد.

توافقنامه آمریکا-هند به دهلی نو اجازه می دهد که راکتورهای هسته ای و سوخت آنها را از خارج تهیه نماید.