فردا در تاريخ

واقعه عام الفيل :



بنا به گفته بر خي از مورخين واقعه فيل، در چنين روزي در سال اول عام الفيل ( 53 سال قبل از هجرت ) سپاه ابرهه براي تخريب خانه خدا، عازم حمله به خانه كعبه شد . ابرهه بن صباح پادشاه يمن كه سرمست قدرت بود ، به منظور كشور گشايي خانه كعبه را با هزاران مرد جنگي مورد حمله خود قرار داد . در اين ميان حضرت حق جل و علي با نزول يكي از معجزات خود پاسخ مهلكي به وي داد . پس از حمله چندين هزار حبشى فيل سوار به سوى كعبه ، فوجى پرنده از سمت دريا پديدار شدند و بر بالاى سر سپاه ابرهه ، به جولان در آمدند و آنان را از آسمان سنگ باران كردند. هر سنگريزه به يكى از سپاهيان ابرهه برخورد مي كرد و او را به هلاكت مى رساند.از ميان سپاه ابرهه كسي باقي نماند . پس از اين واقعه خداوند باريتعالي به منظور ثبت اين واقعه بزرگ و يادآوري اين نكته كه شر بدخواهان دين خدا به خود آنها باز مي گردد ، سورة اي با نام سوره الفيل نازل فرمود.



بسم الله الرحمن الرحيم

الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل . الم يجعل فى تضليل . و ارسل عليهم طيرا ابابيل . ترميهم بحجارة من سجيل . فجعلهم كعصف ماكول

آيا نديدى كه پروردگارت با اصحاب فيل چه كرد؟ آيا دسيسه آنان را تباه نساخت ؟ و فرستاد بر سر آنان پرندگانى فوج فوج . به نشانه مى گرفت آنان را به سنگى از سجيل پس اصحاب فيل را به مانند برگ خورده شده گردانيد .



تصويب قانون رسيدگي به دارايي وزرا و كارمندان دولت :

در چنين روزي در سال 1337 قانون مربوط به رسيدگي به دارائي وزراء و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشكري و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها به تصويب رسيد.اين قانون به عنوان يكي از قوانين مبنايي در حوزه حقوق اداري پيرو

لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين ( ملي و سنا ) و كارمندان دولت در معاملات دولتي - كشوري در سال 1337 ، به تصويب رسيد . بر اساس لايحه اخير الذكر كارمندان دولت از شركت در معاملات دولتي يا داوري در معاملات مذكور ممنوع گرديدند.



تصويب قانون تشويق وحمايت سرمايه گذاري خارجي :





در چنين روزي در سال 1380 قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي به عنوان يكي از قوانين مهم و تاثير گذار در كشور از تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گذشت . بر اساس ماده (2) اين قانون پذيرش سرمايه گذاري خارجي براساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين ومقررات جاري كشور مي بايست به منظور عمران و آبادي و فعاليت توليدي اعم از صنعتي ، معدني ، كشاورزي وخدمات براساس ضوابط زير صورت پذيرد : الف - موجـــــــب رشد اقتصادي ، ارتقاء فن آوري ، ارتقاء كيفيت توليدات ، افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات شود. ب - موجـــب تهديد امنيت ملي و منافع عمومي ، تخريب محيط زيست ، اخلال در اقتصاد كشور و تضييع توليدات مبتني بر سرمايه گذاريهاي داخلي نشود. ج - متضمــــــن اعطاي امتياز توسط دولت به سرمايه گذاران خارجي نباشد . منظور از امتياز ، حقوق ويژه اي است كه سرمايه گذاران خارجي را درموقعيت انحصاري قرار دهد . د - سهم ارزش كالا و خدمات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي موضوع اين قانون نسبت به ارزش كالا وخدمات عرضه شده دربازار داخلي در زمان صدور مجوز ، درهربخش اقتصادي از 25 درصد و درهر رشته ، از 35 درصد بيشتر نخواهد بود . همچنين سرمايه گذاري خارجي جهت توليد كالا وخدمات براي صدور به خارج ازكشور به جز نفت خام از اين نسبت ها معاف است . همچنين بر اساس ما ده (3) سرمايه گذاريهاي خارجي كه براساس مفاد اين قانون پذيرفته مي شوند از تسهيلات و حمايتهاي اين قانون برخوردارند . اين سرمايه گذاريها به دوطريق زير قابل پذيرش هستند : الف - سرمايـــه گذاري مستقيم خارجي در زمينه هايي كه فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز مي باشد. ب - سرمايـه گــــذاريهاي خارجي دركليه بخش ها در چارچوب روشهاي مشاركت مدني ، بيع متقابــــل و ساخت ، بهره برداري و واگذاري كه برگشت سرمايه ومنافع حاصله صرفا از عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايــه گذاري ناشي شود و متكي به تضمين دولت يا بانكها و ياشركتهاي دولتي نباشد .



در گذشت ابو شكور بلخي :

در چنين روزي در سال 987 ميلادي ( 365 ه ش ) ابو شكور بلخي يكي از شاعران بر جسته در گذشت . ابوشكور بلخي در دوره سامانيان و در قرن سوم و اوايل قرن چهارم هجري مي زيست . مثنوي «آفرين نامه » از مهمترين آثار اوست .



عمليات بدر :





در چنين روزي در سال 1363 ه ش عمليات بدر در منطقه هورالهويزه آغاز شد . اين عمليات با رمز مقدس «يا فاطمه الزهرا( س ) » در منطقه هور ، شرق رودخانه دجله و با اهداف انهدام وسيع نيروهاي دشمن و تصرف هور الهويزه ، كنترل جاده بصره - العماره و پاسخ به حملات دشمن به مناطق مسكوني ايران آغاز شد .رزمندگان لشكرهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با پشتيباني ارتش جمهوري اسلامي ايران ، تحت امر فرماندهي قرار گاه مركزي خاتم الانبيا به دشمن حمله ور شدند . عمليات بدر پس از يك هفته نبرد سنگين و با تثبيت موضع ايران در شرق دجله خاتمه يافت . در مجموع مي توان گفت در پايان اين عمليات بخش وسيعي از مناطق مهم و نفت خيز هور الهويزه ، چندين روستاي منطقه و جاده الچرده آزاد شد . همچنين در اين عمليات شش فروند هواپيما ، پنج فروند بالگردان ، 250 دستگاه تانك و نفر بر ، 60 دستگاه خمپاره انداز ، 200 دستگاه انواع خود روي نظامي و 40 قبضه انواع توپ دشمن منهدم شد . در عمليات ياد شده دشمن بيش از پانزده هزار نفر كشته و زخمي داد و 3200 نفر از آنان هم به اسارت نيروهاي خودي در آمدند .



شهادت حاج حبيب الله افتخاريان :

در چنين روزي در سال 1363هجري شمسي ، حبيب الله افتخاريان فرمانده سپاه مريوان به در جه رفيع شهادت نايل آمد .

وي يك دوره معاون قرارگاه حمزه سيّد الشّهدا درجنوب و يك دوره نيز فرمانده لشكر25كربلا بود .



ملاقات مصدق با هندرسن :

در چنين روزي در سال 1331 ه ش دكتر محمد مصدق نخست وزير وقت ايران در ملاقات با لوي هندرسن( از نمايندگان دولت بر يتانيا ) از او در مورد مبلغ غرامت درخواستي بريتانيا در باره نفت ايران سوالاتي كرد تا بتواند در خصوص ارجاع آن به داوري تصميم بگيرد.



در گذشت حاج ملا محمد جواد نراقي :

در چنين روزي در سال 1288 ه ق ‏حاج ملا محمد جواد نراقي از علماي بزرگ شيعه و از خاندان بر جسته علماي نراقي بدرود حايت گفت . حاج ملا محمد جواد نراقى متخلص به شفايى در سال 1222 ه ق به دنيا آمد . او از شاگردان پدرش حاج ملا احمد بوده و منظومه‏اى در تكميل مثنوى طاقديس دارد. حاج ملا محمد حسين تبريزى كاشانى داماد وى بوده است.



صدور اعلاميه بالفور :



در چنين روزي در سال 1336ه ق برابر با دوم نوامبر سال 1917ميلادي اعلاميه تاريخي بالفورمنتشرشد. اين اعلاميه سالها بعد سبب تشكيل اولين دولت صهيونيستي درفلسطين اشغالي شد. با نگاهي به تاريخ مي توان در يافت كه انگليس ، در زمان اوج قدرت ، تمامي هم خود را براي نابود كردن توان سياسي و نظامي جهان اسلام ، تحت قيمومت در آوردن سرزمين هاي اسلامي و تاسيس يك رژيم صهيونيستي در فلسطين اشغالي بكار گرفته بود . بر همين اساس و در آستانه اشغال فلسطين توسط ژنرال آ لنبي ، جيمز بالفور وزيرامور خارجه وقت انگليس طي نامه اي به ليونل والتر دوروچيلد ، قول همكاري تمام عياري را در جهت تاسيس يك رژيم صهيونيستي در فلسطين به وي داد . لذا در زماني كه آ لنبي به سوي فلسطين مي شتافت ، بالفور نيز جدي ترين گام را در زمينه تشكيل يك رژيم صهيونيستي در فلسطين برداشت . در همين زمان صهيونيست ها از نامه بالفور و پيشروي ژنرال آلنبي به عنوان استجابت ديرينه دعاي قوم يهود ياد مي كردند . طي مدت سي سال و درحالي كه مسلمانان در اختلاف و چند دستگي به سر مي بردند ، بريتانيا زمينه را براي تشكيل رژيم صهيونيستي فراهم كرد. هجوم صهيونيست ها از سراسر جهان به فلسطين , تشكيل گروه هاي نظامي و جوخه هاي ترور صهيونيستي ، در اختيار قرار دادن امكانات مالي و اقتصادي ، تقويت وجهه صهيونيست ها در جهان از طريق رسانه هاي بين المللي و سركوب مسلمانان فلسطين از جمله مهمترين اقدامات استعمار در جهت تشكيل رژيم صهيونيستي بود . سرانجام پس از آماده شدن موقعيت ، انگلستان در چهاردهم ارديبهشت سال 1327 هـ . ش (1948 ميلادي ) بر قيمومت و اشغال خود در فلسطين پايان داد و از آن جا خارج شد.اما ساز و برگ نظامي خود را در اختيار صهيو نيست ها ي مقيم فلسطين قرار داد و آنان از اين ابزار نظامي در جهت ترور و سركوب مردم فلسطين استفاده كردند. پس از اين واقعه ، با كشتار و ترور و سركوب توانستند به رژيم اشغالگر قدس موجوديت غاصبانه بخشند و نخستين جنگ اعراب و اين رژيم كه منجر به پيروزي صهيونيست ها شد ، در گرفت . با اين حال تراژدي كشتار ، باز داشت ، تخريب وتبعيد هممچنان در سر زمين هاي اشغالي ادامه دارد و مبارزان فلسطيني به جهاد قهرمانانه خود ادامه مي دهند و سلاح هاي آ مريكايي و پشتيباني غربي ها نيز نمي تواند اراده ملت مسلمان فلسطين را سست كند .

گشايش كليساي نتردام :

