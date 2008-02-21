شکایت رسمی ایران از رژیم صهیونیستی به سازمان ملل متحد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"محمد خزاعی" در این نامه به ادعاهای "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در روز 14 ژانویه(24 دی) اشاره کرده که مدعی شده بود: به منظور جلوگیری از دستیابی ایران به سلاحهای هسته ای همه گزینه ها روی میز قرار دارد.

خزاعی تاکید کرد که برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است.وی همچنین تهدیدهای رژیم صهیونیستی را "غیرقابل قبول و غیرموجه" توصیف کرد.

وی افزود: این ادعاها "نقض آشکار" قانون بین الملل و منشور سازمان ملل متحد است که از کشورها می خواهد از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری خودداری کنند.

در این نامه آمده است :" شورای امنیت باید به این تهدیدها از طریق محکومیت آشکار آنها واکنش نشان دهد و از این رژیم بخواهد تا از تهدید استفاده از زور علیه اعضای سازمان ملل متحد فورا دست بردارد و آن را متوقف کند."

این در حالی بود که "دان گیلرمن" نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد به زعم خود این نامه را که همچنین برای "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد فرستاده شده،"خطرناک" توصیف کرد.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد پیش از این نیز در دیدار با دبیرکل این سازمان، ضمن بررسی آخرین وضعیت همکاری کشورمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره تاثیرات منفی هرگونه اقدام ضد ایرانی شورای امنیت بر روند همکاری مثبت ایران با آژانس هشدار داده بود.