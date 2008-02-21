به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی دری نجف آبادی دادستان کل کشور، صبح ظهر امروز در پنجمین همایش سراسری چکاد آزاد اندیشان که درمرکز فرهنگی سید الشهداء تهران درحال برگزاری است، بر لزوم حمایت دولت از دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد.

وی با تقدیر از زحماتی که در عرصه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده، گفت: آقای جاسبی کار در این دانشگاه را از صفر شروع کردند و امروز پس از 25 سال برکات دانشگاه آزاد را مشاهده می کنیم.

دری نجف آبادی افزود: به اعتقاد ما لازم نیست دولت تمام این کارها را انجام دهد بلکه دولت تنها باید در این عرصه به سیاستگذاری و حمایت از دانشگاه آزاد بپردازد و البته اصل 44 قانون اساسی را همین نکته را یادآوری می کند.

دادستان کل کشور با تاکید بر اهمیت معرفت در جامعه سیاسی کشور، گفت: دانایی، توانایی و برگزیده بودن سه وجهی هستند که می توان با دارا بودن آنها کارهای بزرگی انجام داد و در راستای تحقق اهداف الهی گام برداشت.

وی با ذکر چند نمونه قرآنی بر لزوم برنامه ریزی برای آینده کشور تاکید کرد و افزود: ما نیز با این دید به تدوین چشم انداز بیست ساله کشور پرداختیم و محور اساسی آن را توسعه دانایی محور قرار دادیم و این هدفی است که شما فرزندان علی و زهرا باید تلاش کنید تا به قله های آن برسید و البته این دین حضرت امام (ره) بر عهده ماست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر موشکافی و تحلیل آثار علمی گذشتگان، گفت: اگر بدون تحلیل صرفا به مطالعه آثار گذشتگان بپردازیم به جایی نخواهیم رسید و پیشرفتی حاصل نخواهیم کرد. درخواست من از شما این است که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و نیازهای کشور به ابتکار و نوآوری پرداخته و گام های بزرگی را در این عرصه بردارید.

دادستان کل کشور همچنین بر لزوم حمایت مجلس، دولت و قوه قضائیه از تحرکات علمی - تحلیلی در کشور تاکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فرا رسیدن ایام انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی جایگاه رفیع مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت: مجلس هشتم باید مجلسی قدرتمند، آگاه، هوشیار و آینده نگر باشد.

دری نجف آبادی تصریح کرد: به واقع تریبون مجلس، یک تریبون بین المللی است و می توان به گونه ای شایسته مواضع جمهوری اسلامی را از آن به جهانیان اعلام کرد. در واقع نمایندگی مجلس یک ودیعه الهی بر دوش افراد است.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم حفظ روحیه خدمتگزاری در مسئولان کشور و به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، افزود: اصل در این امور خدمتگزاری و خلوص است و در نظام اسلامی تملق به منزله یک سم بوده و از هیچ فرد و برای هیچ فردی پذیرفته نیست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به آخرین سخنان آیت الله توسلی در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: مرحوم آقای توسلی وقتی آن سخنان را می فرمودند در کنار بنده بودند و پس از آن به رحمت خدا رفتند. ایشان در آن سخنان تاکید حضرت امام بر مذموم بودن تملق و شیادی را مورد تاکید قرار دادند.

دری نجف آبادی همچنین تصریح کرد: به هر صورت باید توجه داشت که کارها و اهداف والای کشور تنها با شعار و هیجان پیش نمی رود بلکه باید با جد و جهد و تلاش و فداکاری امور را به پیش برد.

دادستان کل کشور در پایان سخنان خود یاد و خاطره حضرت امام (ره)، شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی و شهیدان مظلوم لبنان به ویژه عماد مغنیه را گرامی داشت.