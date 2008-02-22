شهرداری کرمانشاه موظف به تخلیه زمین مصوب برای کتابخانه مرکزی استان شد

علی اسماعیلی مدیرکل امور کتابخانه های عمومی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به درخواست چندی پیش انجمن کتابخانه های عمومی استان برای برگزاری جلسه ای فوری جهت روشن شدن وضعیت پروژه کتابخانه مرکزی گفت: بر اساس مصوبه انجمن عصر روز چهارشنبه و در کارگروه فرهنگ و هنر و تربیت بدنی استان، نشستی با حضور دمیاد معاون سیاسی امنیتی استاندار - که رئیس کارگروه مذبور نیز هست - جوانمردی معاون عمرانی استاندری و سایر اعضای کارگروه با هدف مشخص شدن وضعیت تملک زمین در اختیار شهرداری و ساخت کتابخانه مرکزی استان برگزار شد که به نتایج خوبی رسید.

وی افزود: یکی از نتایج آن - که می بایست زودتر از اینها حاصل می شد اما به دلیل انحلال شورای شهر و مسائل به وجود آمده برای شهرداری کرمانشاه در انجام آن دفع الوقت شد - تخلیه زمین مصوب کتابخانه مرکزی توسط شهرداری بود. این زمین که مساحت آن در حدود 9000 متر مربع است و در یکی از بهترین نقاط شهر واقع شده، چندی پیش در یکی از جلسات انجمن کتابخانه های عمومی استان برای ساخت کتابخانه مرکزی استان اختصاص یافت اما شهرداری تا این لحظه به بهانه داشتن معارض شخصی از تخلیه آن خودداری می کرد.

اسماعیلی گفت: خوشبختانه این مشکل با درایت دو تن از معاونان استاندار مرتفع شد و آنها با توجه به اظهارات شهرار درخصوص مشکلات موجود در روند تخلیه آن، جلب رضایت مادی و معنوی معارضان شخصی این زمین را - البته در صورت وجود - پذیرفتند و اعضای کارگروه در نشست چهارشنبه با قاطعیت رای به تخلیه زمین توسط شهرداری دادند.

مدیرکل امور کتابخانه های عمومی استان اضافه کرد: بر اساس رای صادره، شهرداری کرمانشاه موظف شد تا روز 15 اسفند این زمین را تخلیه و آن را برای ساخت کتابخانه مرکزی استان در اختیار ما بگذارد. در این نشست همچنین سازمان مسکن و شهرسازی استان موظف شد کارهای مقدماتی برای آغاز پروژه کتابخانه مرکزی از جمله عقد پیمان با مشاور اجرایی را تا روز 15 اسفند انجام دهد.

وی همچنین با یِادآوری موضوع اختصاص 370 میلیون تومان اعتبار در سال جاری جهت طراحی و اجرای این پروژه، از دیده شدن اعتباری خاص برای آن در بودجه عمرانی سال آینده استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد قبل از پایان سال جاری کلنگ کتابخانه مرکزی کرمانشاه به زمین بخورد.