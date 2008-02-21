علت به تاخیر افتادن مذاکرات خلع سلاح هسته ای کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"چان یونگ وو" نماینده کره جنوبی در گفتگوهای شش جانبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: کره شمالی تاکید دارد که این وقفه به دلایل فنی است نه به دلیل نبود تمایل سیاسی.

وی افزود:"کره جنوبی گفته که آنچه را که باید،انجام خواهد داد و این به این دلیل نیست که آنها تمایلی برای انجام آن ندارند، آنها همچنین این وضعیت را یک وضعیت بن بست نمی دانند."

چان تصریح کرد:"این تاخیر به دلایل فنی است نه برخی اهداف سیاسی."

وی هیچ گونه جزئیاتی را درباره این مسائل فنی که ممکن است کره شمالی به آن اشاره کرده باشد،ارائه نکرد.

وزیرامور خارجه آمریکا در ادامه تلاشهای کشورش برای توقف برنامه تولید تسلیحات هسته ای کره شمالی،از 23 فوریه (4 اسفندماه) سفر خود به کره جنوبی، چین و ژاپن را آغاز خواهد کرد.

کره شمالی از آمریکا خواسته است، این کشور را از لیست کشورهای حامی تروریسم خارج کند، اما آمریکا شرط انجام این کار را اعلام کامل برنامه های هسته از سوی کره اعلام کرده است .

کره شمالی در13 فوریه سال گذشته میلادی در مذاکرات شش جانبه توافق کرده بود که در برابر دریافت 50 هزار تن نفت، فعالیت راکتورهسته ای اصلی خود را تا 14 آوریل همان سال متوقف کند. براساس این توافق قرار بود که اگر پیونگ یانگ فعالیت هسته ای خود را به طور کامل متوقف کند؛ 950 هزار تن دیگر نفت دریافت کند.