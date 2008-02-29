آیه روز:

یا أیها الذین آمنوا کونوا قَوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون .

اى اهل ایمان همواره در همه امور قیام کننده براى خدا و گواهان به عدل و داد باشید و نباید دشمنى با گروهى شما را بر آن دارد که عدالت نورزید، عدالت کنید که آن به پرهیزکارى نزدیکتر است و از خدا پروا کنید زیرا خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است .

سوره مائده، آیه 8

ذکر روز جمعه:

احادیث امروز:

پیامبر اسلام(ص) فرمودند:

اجرأکم علی قسم الجد اجرأکم علی النار .

هر کس از شما در خوردن قسم جدی تر است به جهنم نزدیکتر است .

کنز العمال ، ج 11 ، ص 7 ، حد 30390

امام حسین (ع):

واعلموا أن حوائج الناس إلیکم من نعم الله علیکم فلا تملوا النعم فتحور نقما.

آگاه باشید که یکی از نعمتهای الهی بر شما حاجات و نیازهای مردم به شما است، پس از این نعمتها بیزار نشوید که برمی گردند و به جای دیگر می روند.

بحار الانوار، ج 78، ص 121به بندگان و دارنده هر ملک و پادشاهی، و رحم کننده به آفریده شدگانت .