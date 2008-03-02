آیه روز:

یا ایها الذین آمنوا لا تتبِعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فَانه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فَضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من أَحد أبدًا ولکن الله یزکی من یشاء والله سمیع علیم .

اى مؤمنان ! از گام هاى شیطان پیروى نکنید، هر که از گام هاى شیطان پیروى کند هلاک می شود زیرا شیطان به کار بسیار زشت و عمل ناپسند فرمان می دهد و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود ، هرگز احدى از شما از عقاید باطل و اعمال و اخلاق ناپسند پاک نمی شد ، ولى خدا هر که را بخواهد پاک می کند و خدا شنوا و داناست .

سوره نور، آیه 21

ذکر روز یکشنبه:

احادیث امروز:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة واعلموا أن الله لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاه .

خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید که خداوند دعا را از قلب غافل بی خبر نمی پذیرد .

کنز العمال ، ج 2 ، ص 72 ، ح 3176

امام حسین (ع):

ألبکاء من خشیة الله نجاة من النار.

گریه از روی ترس از خدا، موجب رهایی از آتش است .

مستدرک الوسایل ، ج 11، ص 245