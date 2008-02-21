مسابقات بانوان جام شهدای انفجار قطار نیشابور به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور در این مسابقات، تیم های شهرداری، جوانه ها و اکباتان، مقامهای اول تا سوم والیبال بانوان جام شهدای انفجار قطار نیشابور را کسب کردند.

این مسابقات با حضور 10 تیم پس از 26 بازی صبح امروز به پایان رسید.

همچنین در مسابقات آمادگی جسمانی در مقطع زیر 20 سال، منیره عباسیان، زهرا مبارکی و ریحانه برجی اول تا سوم شدند.

در مقطع 20 تا 30 سال آرزو جوان موشکی، ملیحه فاضلان و خدیجه علی آبادی به ترتیب مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.

مقامهای اول تا سوم مقطع بالای 30 سال نیز به اعظم اخلاقی، نسرین فرخ آبادی و لیلا روشن ضمیر رسید.

عصمت رشید آبادی، فرشته درودی و فهمیه مشعوفی به ترتیب به عنوان نفرات اول تا سوم پینگ پنگ این جام شناخته شدند.

همچنین در گرامیداشت چهارمین سالگرد یاد و خاطره شهدا و جان باختگان انفجار قطار نیشابور، صبح امروز مسابقه دو عمومی از مجتمع ورزشی انقلاب تا میدان امام نیشابور برگزار شد.

در این مسابقه که 392 نفر شرکت داشتند نوجوانان سه کیلومتر، جوانان پنج کیلومتر و بزرگسالان شش کیلومتر را دویدند که به نفرات اول تا بیست و دوم هر مقطع سنی، جوایز نفیسی اهدا شد.