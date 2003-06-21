توافقتنامه هاي امنيتي ايران و ديگر كشورها زمينه براي حضور بيگانگان را از بين مي برد

محمد صالح صدقيان در گفتگو با خبرگزاري مهر تصريح كرد: در حال حاضر اين همكاري ها، تهديدات منطقه اي يعني آن چيزي راكه باعث حضور نيروهاي خارجي در منطقه است كاهش و زمينه را براي حضور بيگانگان به بهانه تامين امنيت در منطقه از بين مي برد.

وي با اشاره به زمينه هاي حضور بيگانگان در منطقه گفت: مساله جنگ ايران و عراق و جنگ نفتكشها در وهله اول باعث شد كه نيروهاي خارجي به صورت مختصر وارد خليج فارس شوند و مساله دوم تهديد رژيم عراق در منطقه بود كه بهانه براي حضور اين نيروها را در منطقه فراهم كرد.

وقتي رژيم عراق ساقط شد و ايران نيز حسن نيت خود را به كشورهاي منطقه نشان داد، يعني استعداد خود را براي همكاري در همه زمينه ها چه در زمينه امنيتي و چه در زمينه انتظامي نشان داد، كشورهاي منطقه نيز از اين همكاري هاي چندجانبه استقبال كردند.

صدقيان مهمترين مساله كشورهاي منطقه را در شرايط فعلي امنيت بيان و خاطرنشان كرد كه از زمان پيروزي انقلاب اسلامي مسائل امنيتي يك دغدغه اصلي براي ايران بوده است.

وي افزود: چنين همكاري هايي باعث ايجاد اعتماد در طرفين مي شود و اين احساس اعتماد متقابل بين ايران و كشورهاي خليج فارس باعث مي شود كه امكان همكاري همه جانبه و مختلف در همه زمينه ها به وجود بيايد.