يك عضو شوراي حكومت انتقالي عراق خواستار نقش آفريني مصر در تحولات عراق شد

به نوشته القبس، يك عضو شوراي حكومت انتقالي عراق با سفر به مصر از مقامات اين كشور خواهد خواست تا در مسائل داخلي عراق بيشتر ايفاي نقش كنند و مانع از سلطه يك طائفه و جريان بر زمام امور عراق شوند.

به گزارش خبرگزاري مهر، به گفته منابع مطلع در وزارت امورخارجه مصر، محسن عبدالحميد عضو شوراي حكومت انتقالي عراق امروزبا احمد ماهر وزير امور خارجه مصر ديدار مي كند.

اين ديدار در چارچوب مشورت ها و ديدارهايي است كه مسوولين مصري با تمام نيروهاي سياسي عراق انجام مي دهند تا از تحولات و اوضاع عراق مطلع شوند.

منابع مطلع در وزارت امور خارجه مصر به روزنامه القبس گفتند: ماموريت عبدالحميد با هدف دستيابي به حمايت مصرازايجاد توازن و تعادل ميان طوائف مختلف عراقي است تا مانع سلطه يك طائفه خاص بر زمام امور و پست هاي حساس اين كشور شود .