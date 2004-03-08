واليبال ساحلي بين المللي كيش

سومين دوره مسابقه هاي بين المللي واليبال ساحلي كيش صبح امروزدورسوم خود را پشت سرگذاشت، اين درحالي بود كه چيني ها روي نوار پيروزي گام برمي دارند وهمپاي قزاقها بدون شكست به پيش مي روند، صبح امروزتيم سامسونگ كيش به يك پيروزي بزرگ دست يافت. اين تيم كه ازرضا نائيني ورحمان رئوفي سود مي برد، درپيكاري دشواروديدني دوبريك تيم آگوس سليم وكوكوپاستيودارازمالزي را مغلوب كردند. اين درشرايطي بود كه ساحلي بازان اندونزيائي پيشينه عنوان قهرماني آسيا وحتي حضوردرالمپيك را دارند. صبح امروزتيم دانشگاهآزاد كه ابراهيم سن سبيلي ويوسف دوبنده ساحلي بازشمالي را درتركيب داشت مغلوب چين (2) شد. دراين مسابقه چيني ها درسرويس ودفاع خيلي محكم ظاهرشدند، ولي دانشگاه آزادعليرغم دفاع خوب يوسف دوبنده با كم تواني درحمله روي تورمواجه شده بود.

به هرروي درروزدوم 13 تيم حذف شدند وبا توجه به دو حذفي بودن پيكارها، مسابقه هاي امروزهم تا پاسي ازشب ادامه خواهد يافت. دراين رقابتها 13 تيم خارجي و12 تيم داخلي حضوردارند كه به دليل قهرماني اردوي تيم ملي بزرگسالان با اين مسابقه ها تني چند ازساحلي بازان برجسته نظيرعليرضا بهبودي، فيروزتابش نژاد ورضا بنيادي موفق به شركت درجشنواره نشدند.

كارشناسان حاضردركيش وبازيكنان ايراني شركت كننده اعتقاد دارند كه مسابقه هاي امسال ازكيفيت وكميت عالي برخورداراست وتلاش تيم ها براي كسب 15000 دلارجوايز نقدي عصرفردا به پايان خواهد رسيد كه دراين بين سهم تيم قهرمان 4000 دلار، تيم دوم 3000 دلار وسوم 2000 دلارخواهد بود.

