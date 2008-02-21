مسابقات گروه الف کبدی لیگ دسته یک کشور در اراک آغاز شد

این مسابقات در دو گروه با حضور هشت تیم از استانهای گیلان، کرمانشاه، تهران، مرکزی، خراسان شمالی، اصفهان، آذربایجان غربی و گلستان به مدت دو روز به صورت دوره ای برگزار می شود.
رئیس کیمته داوران و ناظر این مسابقات در این خصوص اظهار داشت: در لیگ دسته یک کبدی کشور ۱۶ تیم حضور دارند که به میزبانی شهرهای اراک و سنندج برگزار میشود.
محمد رسول کلهر افزود: چهار تیم برتر از هر گروه مسابقات اراک و سنندج به مرحله بعدی راه خواهند یافت و در نخستین دیدار این مسابقات گیلان با نتیجه ۳۹بر ۲۲اصفهان را شکست داد.
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