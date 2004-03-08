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۱۸ اسفند ۱۳۸۲، ۱۶:۳۵

حسين فدايي دبيركل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي:

اولويت مجلس هفتم تدوين برنامه براي خدمت به مردم است

حسين فدايي دبيركل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي گفت: اعتماد عمومي به نيروهاي ارزشي و اصولگرا كه بزرگترين سرمايه اجتماعي محسوب مي گردد رسالت خطيري را بر دوش منتخبان مردم در مجلس هفتم قرار داده است.

به گزارش خبرگزاري مهر، فدايي در پايان نشست هفتگي اين حزب افزود: مردم خواهان آرامش، اعتدال، ميانه روي، عقلانيت تفاهم و حل مشكلات كشور هستند. بيكاري، تورم، كاهش توليد، تضعيف ارزش پول ملي كشور، افزايش بي رويه واردات و به خطر افتادن زيربناهاي توليدي كشور و مبارزه با فقر، فساد و تبعيض فهرست بلند بالايي از اقدامات اولويت دار فرا روي قوه مقننه و قوه مجريه است.
دبير كل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي گفت: اصولگرايان مصمم هستند با تفاهم و همدلي تمام همت خود را معطوف به تحقق و عملي كردن گفتمان خدمت به مردم و پيشرفت همه جانبه ايران اسلامي نمايند. براين اساس ما تفاهم و همكاري با دولت و رييس  جمهوررا در صدر اولويت مي دانيم و به دنبال آن هستيم كه تعريفي نوين از همكاري و تعامل قواي سه گانه و نهادهاي درون حاكميت با يكديگر در جهت ايفاي وظايف قانوني و خدمت به مردم ارائه كنيم.
فدايي با اشاره به سالگرد درگذشت مرحوم سيداحمد خميني (ره) گفت: ايشان از پيشتازان نهضت اسلامي و از ياران ثابت قدم و امين حضرت امام خميني (ره) محسوب مي گرديد و پس از ارتحال حضرت امام خميني (ره) نيز قولا و عملا در حمايت از نظام، رهبري و دستاوردهاي انقلاب اسلامي ازهيچ تلاش فروگذار نكرد.

 

کد مطلب 64297

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