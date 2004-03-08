اولويت مجلس هفتم تدوين برنامه براي خدمت به مردم است

به گزارش خبرگزاري مهر، فدايي در پايان نشست هفتگي اين حزب افزود: مردم خواهان آرامش، اعتدال، ميانه روي، عقلانيت تفاهم و حل مشكلات كشور هستند. بيكاري، تورم، كاهش توليد، تضعيف ارزش پول ملي كشور، افزايش بي رويه واردات و به خطر افتادن زيربناهاي توليدي كشور و مبارزه با فقر، فساد و تبعيض فهرست بلند بالايي از اقدامات اولويت دار فرا روي قوه مقننه و قوه مجريه است.

دبير كل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي گفت: اصولگرايان مصمم هستند با تفاهم و همدلي تمام همت خود را معطوف به تحقق و عملي كردن گفتمان خدمت به مردم و پيشرفت همه جانبه ايران اسلامي نمايند. براين اساس ما تفاهم و همكاري با دولت و رييس جمهوررا در صدر اولويت مي دانيم و به دنبال آن هستيم كه تعريفي نوين از همكاري و تعامل قواي سه گانه و نهادهاي درون حاكميت با يكديگر در جهت ايفاي وظايف قانوني و خدمت به مردم ارائه كنيم.

فدايي با اشاره به سالگرد درگذشت مرحوم سيداحمد خميني (ره) گفت: ايشان از پيشتازان نهضت اسلامي و از ياران ثابت قدم و امين حضرت امام خميني (ره) محسوب مي گرديد و پس از ارتحال حضرت امام خميني (ره) نيز قولا و عملا در حمايت از نظام، رهبري و دستاوردهاي انقلاب اسلامي ازهيچ تلاش فروگذار نكرد.