كشف بيش از 5/2 كيلوگرم مواد مخدر در لاهيجان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مركز اطلاع رساني نيروي انتظامي همچنين در همين رابطه ماموران نيروي انتظامي موفق شدند از شخصي به نام اسماعيل - ت مقدار 235 گرم ترياك كشف و يكي از همدستان وي را نيز به نام مرتضي- ع دستگير و به همراه پرونده و مواد مكشوفه تحويل مراجع قضايي دهند .

كشف اسكناس هاي جعلي هزار توماني در گيلان

به گزارش مركز اطلاع رساني ناجا در پي اعلام خبري مبني بر اينكه شخصي در خيابان معلم انزلي در يك خواربارفروشي با ارائه اسكناس هاي جعلي قصد خريد دارد، بلافاصله ماموران انتظامي به محل مورد نظر اعزام و پس از بررسي و تحقيقات لازم شخصي به نام مصطفي - ر اهل غازيان را در يك عمليات پليسي دستگير و تعداد 51 قطعه اسكناس جعلي 10 هزار ريالي را كشف و به همراه پرونده تحويل مراجع قضايي دادند .

تصادف منجر به فوت 2 نفر در همدان

به گزارش مركز اطلاع رساني ناجا در پي وقوع يك فقره تصادف در محور اصلي همدان - تهران و در سه راهي ساوه موجب برخورد يك دستگاه پژو به رانندگي شخصي به نام مهدي - ق با دونفر عابر پياده به نام هاي يعقوبعلي - ط 79 ساله و قزل گل شد كه هر دو نفر به دليل شدت جراحات وارده در دم فوت كردند . در همين رابطه ماموران نيروي انتظامي همدان با اطلاع از اين موضوع به محل اعزام و بررسي هاي خود را در اين خصوص آغاز كردند .