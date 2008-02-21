شرایط گفتگوی منطقی ادیان و مذاهب در جهان فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله محمدعلی تسخیری ظهر امروز در همایش راهکارها و موانع انسجام اسلامی افزود : حضور مسلمانان در مجامع بین المللی با وحدت کلمه می تواند ایده تقریب مذاهب را به ایده صلح جهانی تبدیل کند.

وی با اشاره به رفتارهای فتنه انگیز استکبار جهانی علیه تفکر اسلامی عنوان کرد : متاسفانه تعصب و نا آگاهی برخی از علمای مسلمان که گروهی رفتار می کنند به این فتنه ها دامن می زند.

عضو هیئت امنای مرکز بین المللی اسلامی با تاکید بر جلب رضایت آیسیسکو نسبت به ایده تقریب مذاهب یادآور شد : برگزاری اجلاس در این خصوص مسلمین شیعه و سنی را به هم نزدیک و موانع را از سر راه بر می دارد.

وی ادامه داد : روحیه بیطرفی باید با احترام به طرف مناظره در فضای گفتگو تقویت شود و جمهوری اسلامی ایران سعی کرده است در این مسیر حرکت کرده و به نتایج موثری برسد.

آیت الله تسخیری خاطرنشان کرد : امروز در جهان اسلام یکی از راههای وحدت، نزدیکی اندیشه ها و باورهای مشترک میان مذاهب است که شرایط خوبی برای تقویت آن وجود دارد.