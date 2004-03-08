بردن برق درشيراز كار آساني نيست

عارف محمدوند هافك مياني پرسپوليس درگفت وگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: اصولا تيم هاي شهرستاني در رقابتهاي اين فصل بازيهاي خوب وقابل قبولي را به نمايش گذاشتند ونشان دادند كه فاصله شان را با تيمهاي تهراني كم كرده اند. تيم برق هم يكي ازاين تيمهاست كه ازجوانان خوبي سود مي برد ومي تواند درمقابل هرتيمي دردسرسازباشد.

محمدوند ادامه داد: با توجه به نيروي جواني وانگيزه اي كه بازيكنان برق براي بازي با پرسپوليس دارند، بدون شك ما فردا در ورزشگاه حافظيه بازي سختي را پيش روداريم ونمي توانيم به آساني سه امتيازاين ديدارراازآن خود كنيم.

هافبك مياني سرخپوشان به آخرين وضعيت تيمش قبل ازديداربا برق اشاره كرد وافزود: هرچند درطول هفته گذشته به دليل مسائل مالي مشكلاتي براي بازيكنان تيم بوجود آمد، اما پس ازجلسه اي كه با مديرعامل باشگاه داشتيم تا حدود بسيارزيادي اين مشكلات فروكش كرد وبازيكنان ما با آمادگي كامل به ميدان خواهند رفت.

محمدوند درپايان تصريح كرد: هرچند تيم ما ازشانس بسياركمي براي قهرماني برخورداراست، اما براي دفاع ازحيثيت پرسپوليس بايد تمامي امتيازات باقي مانده را به خود اختصاص دهيم تا درپايان فصل جايگاه شايسته اي راازآن خود كنيم.