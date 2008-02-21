11 درصد پناهندگان جهان در ایران زندگی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید تقی قائمی، ظهر امروز در همایش مدیران کل دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی سراسر کشور در مشهد افزود: اکنون 220 هزار دانش آموز در سطح مدارس دولتی و 47 هزار دانشجو در دانشگاه های کشور مشغول به تحصیل هستند.

وی ادامه داد: سالانه به شکل متفاوتی به بحرانهایی مثل مهاجرت، پناهندگی و آوارگی برخورد می کنیم که کنترل آن سخت است.

قائمی تصریح کرد: مرزها باید به طور جدی پوشش داده شوند که می توان با بالا بردن هزینه های تردد، اقامت و اشتغال ورود و حضور اتباع را به داخل کشور کاهش دهیم.

مشاور وزیر و مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی کشور یادآور شد: قانون در مورد جریمه، مجازات و زندان برای اتباع بیگانه، بندهایی را در نظر گرفته است و اگر مانند دیگر کشورها قانون را برای آنها اجرا کنیم ورود اتباع کنترل می شود.

وی ادامه داد: اکنون یک میلیون اتباع مجاز و یک و نیم میلیون تبعه غیر مجاز در ایران زندگی می کنند که 12 میلیون و 300 هزار دلار بودجه اعتباری سازمان ملل به ایران در این خصوص است.

قائمی خاطرنشان کرد: طبق هماهنگی هایی که با دولت افغانستان انجام شده بنا شد از اتباغ غیرمجاز حمایت نکنیم و با آنها برخورد جدی شود و تا پنج سال در اردوگاه های مراقبتی به سر ببرند.

وی در مورد حق تیر برای عبور از مرز تصریح کرد: هر کشوری حق تیر دارد اما مسئولان ایرانی به این امر راضی نیستند که به اتباغ غیر مجاز تیز اندازی شود.

قائمی در بحث اشتغال اتباع بیگانه نیز عنوان کرد: 46 رشته شغلی با توافق اداره کار آزاد اعلام شده است اما اشتغال در بعضی مشاغل مانند مشاغل دولتی و نظامی ممنوع است.

وی اظهار داشت: سازمانهای بین المللی باید کشورهای حمایت کننده پناهندگان را مورد تشویق قرار دهد و با کشورهایی که موجب آوارگی می شوند برخورد کند.

قائمی با توجه به ازدواج دختران ایرانی با اتباع خارجی بیان داشت: ازدواج دختران ایرانی که تا تاریخ اول مهر ماه سال 75 صورت گرفته مجاز و از آن به بعد غیر مجاز است و فرزندان آنان را نه دولت ایران و نه دولت کشور دیگر پذیرا نیست.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: خراسان 296 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان، 546 کیلومتر با ترکمنستان دارد که این امر باعث مهاجرت به ایران شده است.

علی جعفری نژاد ادامه داد: اردوگاه سفید سنگ، مکانی است که اتباع غیر مجاز در آن نگهداری می شوند و حدود 928 واحد مسکونی در اختیار پنج هزار تبعه افغانی قرار گرفته است.

وی در مورد کارت هویت اتباع و برگ تردد آنها نیز عنوان کرد: اکنون 150 هزار نفر دارای برگ تردد و 17 هزار نفر دارای کارت مالکیت هویت فرزندان حاصل از زنان ایرانی هستند و تعداد بیماران خاص اتباع نیز مشخص شده است.