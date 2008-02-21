سود دهی 20 میلیارد دلاری طرحهای مشترک ایران و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی،"الکساندر ماریاسف"مدیربخش دوم آسیای وزارت امورخارجه روسیه امروز پنجشنبه گفت : طرحهای مشترک روسیه و ایران در زمینه های نفت و گاز، انرژی، صنایع هوایی و حمل و نقل در آینده نزدیک، حدود 20 میلیارد دلار سود به همراه خواهد داشت.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی درباره روابط روسیه با کشورهای آسیای جنوبی از جمله ایران گفت : اجرای طرحهای مختلف روسیه و ایران در دورنمای نزدیک می تواند سودی حدود 20 میلیارد دلار به همراه داشته باشد.

سه شنبه 30 بهمن، غلامحسین نوذری وزیر نفت از توافق ایران و روسیه برای تشکیل شرکت مشترک گازی خبر داد.



به گفته نوذری، مذاکرات ایران و شرکت ملی گاز روسیه(گازپروم) مبنی بر تشکیل شرکت مشترک گازی، توسعه دو فاز پارس جنوبی، تبدیل آن به ال.ان.جی و صادرات مشترک آن، ساخت پالایشگاه 300 هزاربشکه ای نفت در شمال کشور تا دو ماه آینده نهایی خواهد شد.



نوذری افزود: برای تشکیل یک شرکت مشترک برای اجرای پروژه در ایران،‌ روسیه و کشورهای ثالث توافق شده است. این شرکت می تواند در ایران، روسیه و یا سایر کشورها به اجرای پروژه های حوزه انرژی بپردازد.

خبر دیگر اینکه، با سفر آناتولی چوبایس رئیس شورای برق روسیه(CIS) و دیدار با پرویز فتاح وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران، دور جدیدی از همکاری های ایران و روسیه در زمینه انرژی آغاز شد.



آناتولی چوبایس رئیس شورای برق CIS که سه شنبه 30 بهمن در راسی هیئتی به ایران سفر کرده بود، با امضای یادداشت تفاهمی میان کنفرانس سران شورای برق CIS و وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران درباره همکاری در زمینه صنعت برق با محوریت همزمان سازی سیستمهای برق، فصل جدیدی از روابط دو کشور در زمینه انرژی را باز کرد.

همچنین طرفین، بهره برداری همزمان از شبکه های برق ایران و CIS(شورای برق روسیه) و کشورهای بالتیک را در اولویت همکاری خود قرار دادند. ضمن اینکه طبق تشخیص طرفین ترانزیت برق بین شبکه ها از مسیر قفقاز و آسیای مرکزی آغازی بر انجام این پروژه است.

این سفر، سفر دوم آناتولی چوبایس به ایران بود. وی در دولت هشتم نیز یک بار دیگر به ایران سفر کرده و مذاکرات مثبتی را با وزارت نیرو داشته است. در آن زمان مسائل پیچیده میان دو کشور حل و فصل شده و بر اساس آن سفر نیز روسیه احداث نیروگاه سنگ توده 1 در تاجیکستان را آغاز کرده و ایران نیز مشغول به ساخت نیروگاه سنگ توده 2 در این کشور شده است که این نشان از مثبت بودن مذاکرات سفر اول وی به ایران بوده است.