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۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۳۴

نواز شریف حکومت مشرف را غیرقانونی دانست

نواز شریف حکومت مشرف را غیرقانونی دانست

نخست وزیر سابق پاکستان امروز حکومت "پرویز مشرف" رئیس جمهوری این کشور را غیر قانونی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پرویز مشرف در جریان تظاهراتی که وکلا و قضات برای درخواست جهت کناره گیری مشرف از قدرت برگزار کرده بودند، گفت: وظیفه شما پاسداری از احترام به قانون و تن ندادن به دستورات پرویز مشرف و ریاست جمهوری غیرقانونی و نامشروع وی است.

نواز شریف این مطلب را ساعتی پیش از برگزاری نشست سرنوشت ساز خود با آصف شوکت زرداری همسر بی نظیر بوتو نخست وزیر پیشین و معاون رئیس حزب مردم در راستای تلاش جهت تشکیل دولتی ائتلافی علیه مشرف بیان داشت.

حزب مسلم لیگ شاخه نواز به رهبری نواز شریف یکی از دو حزبی است که در انتخابات اخیر پارلمانی این کشور به پیروزی رسید.

کد مطلب 643085

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