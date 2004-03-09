" حسادت" جلوي دوربين رفت

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين اثركه ازحضورهنرپيشگاني چون " سارا ميشل گلار" و" جيسون بر" درنقشهاي محوري سود مي جويد داستان يك پرستارآمريكايي است كه براي نگهداري اززني سالمند به نام " اما " در ژاپن استخدام مي شود.

زن سالمند نمي تواند به خوبي صحبت كند ودرآستانه مرگ قراردارد ازهمين رونگهداري وي آسان نيست اما مشكلات پرستارزماني افزايش مي يابد كه درمي يابد خانه وي توسط ارواح احاطه شده است.

اين روزها ميزان تمايل كارگردانهاي هاليوودي براي اقتباس ازآثارموفق ژاپن وسايركشورهاي آسيايي بيشترشده است.فيلم " روابط جهنمي" ازديگرآثاري است كه به اقتباس ازمحصول هنگ كنگ جلوي دوربين مي رود.

نسخه اصلي فيلم " روابط جهنمي " درسال 2002 به اقتباس ازفيلمنامه " فليكس چونگ " و" سيو فايك ماي" كيد خورد.اين اثركه نام " واي كيونگ لائو" و" سيو فايك ماي " را درمقام كارگردان داشت ازاقبال بسياري درهنگ كنگ برخوردارشد.

