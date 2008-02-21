ایران در ثانیه های پایانی مغلوب بحرین شد / شانس اندک برای صعود

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین روز از مسابقات هندبال جام ملتهای آسیا امروز یک دیدار از گروه اول برگزار شد که طی آن تیم ملی هندبال کشورمان مقابل بحرین با نتیجه 33 بر 32 مغلوب شد. تیم ایران در حالی نتیجه بازی را به بحرین واگذار کرد که در نیمه نخست با نتیجه 20 بر 12 از این تیم پیش بود.

با توجه به این شکست، تیم هندبال ایران برای صعود به جمع چهار تیم برتر این مسابقات باید عصر فردا برابر کویت قهرمان آسیا به پیروزی دست یابد. ضمن اینکه کویت هم برای صعود به مرحله بعد جام ملتهای آسیا به پیروزی در این دیدار احتیاج دارد.

در پایان دیدار تیمهای ملی هندبال ایران و بحرین رسول دهقان دروازه بان تیم هندبال ایران و جعفر عبدالقادر از تیم هندبال بحرین به عنوان بهترین بازیکنان زمین انتخاب شدند.

در جدول رده بندی گروه اول این مسابقات تیم بحرین با 6 امتیاز از 4 دیدار صدرنشین است و تیم های کویت و ایران با 3 بازی و کسب به ترتیب 6 و 4 امتیاز در رده های بعدی قرار گرفته اند.

در دومین دیدار امروز مسابقات هندبال جام ملتهای آسیا از دقایقی دیگر تیم های ژاپن و قطر از گروه دوم این رقابت ها برابر هم به میدان می روند که ژاپن برای صعود به مرحله بعد باید در این دیدار آنهم با اختلاف گل بالا به پیروزی دست یابد.

برنامه روز ششم و پایانی مرحله گروهی این مسابقات به شرح زیر است:

* امارات - عربستان، ساعت 16، از گروه دوم

* چین - لبنان، ساعت 18، از گروه اول

* عربستان - قطر، ساعت 20، از گروه دوم

* ایران - کویت، ساعت 22، از گروه اول