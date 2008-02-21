کشته شدن 30 عضو طالبان در افغانستان/ بازداشت 75 شبه نظامی در شمال پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه،وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد که ارتش افغانستان بیش از 30 فرد مسلح وابسته به گروه طالبان را در جنوب این کشور به قتل رساند.

این عملیات دیروز با پشتیبانی هوایی در ولایت هلمند اجرا شد.



در همین حال، هیئت بلندپایه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به ریاست "یاپ دی هوپ شفر" دبیرکل این سازمان امروز به سفر اعلام نشده سه روزه خود در افغانستان پایان می دهد.

به گزارش خبرگزاری عربستان، یک منبع پیمان ناتو در بروکسل گفت : دبیرکل ناتو از سه شنبه هفته جاری در کابل حضور دارد و امروز به همراه اعضای هیئت ناتو به بلژیک بازخواهد گشت.



این هیئت با مسئولان نظامی بلندپایه ناتو در افغانستان و حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد.



از پاکستان نیز خبر می رسد که نیروهای امنیتی پاکستان امروز دست کم 75 فرد مسلح را در جریان عملیات پاکسازی منطقه سوات از بقایای شبه نظامیان مسلح هوادار جنبش طالبان بازداشت کردند.

منابع پلیس پاکستان گفتند که در این عملیات جستجوی خانه به خانه صورت گرفت و بازداشت شدگان برای بازجویی به محلی سری منتقل شدند.