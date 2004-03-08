پاس با ابومسلم مساوي كرد

به گزارش خبرنگار " مهر " نيمه دوم ديدارتيمهاي ابومسلم و پاس درحالي آغاز شد كه تيم ميزبان در نيمه نخست نتوانست بازي قابل قبولي از خود به نمايش بگذارد.

پاس در نيمه دوم بازي را هجومي آغاز كرد و شوت عباس آقايي دردقيقه 52 كه با فاصله كمي از بالاي دروازه به خارج رفت نشان از اين شروع بود. اما اين تيم ابومسلم بود كه از فرصتها بهتر استفاده كرد و در دقيقه 53 و برروي حضور مجتبي جباري در داخل محوطه 18 قدم و خطاي كيانوش رحمتي يك پنالتي را نصيب خود كرد تا ايمان رزاقي راد نخستين گل اين تيم را وارد دروازه پاس نمايد.

پنج دقيقه بعد مهدي ثابتي دروازبان ابومسلم ضربه سر خطرناك آقايي را مهار كرد تا پاس يك فرصت خوب گلزني را از دست بدهد. ايمان رزاقي راد نيز در دقيقه 67 مي رفت تا دومين گل خود را به ثمر برساند كه ضربه زيباي اين بازيكن از فاصله كم و از كنار دروازه رودباريان به خارج رفت. پاس كه امتياز اين ديدار خانگي را از دست رفته مي ديد به آب و آتش زد تا اينكه در دقيقه 83 و برروي اشتباه خط دفاعي و دروازبان ابومسلم موفق شد توسط جواد نكونام به گل تساوي دست يابد. حملات پاس براي رسيدن به گل پيروزي ادامه داشت و در دقيقه 92 عباس آقايي با حضور در داخل محوطه شش قدم از سوي ثابتي دروازبان ابومسلم با خطا متوقف شد كه رحيمي مقدم دستور به ادامه بازي داد تا پاس از رسيدن به يك ضربه پنالتي محروم بماند. اين تصميم داور اعتراض بازيكنان پاس را در پي داشت كه به جايي نرسيد. پاس با اين تساوي 43 امتيازي شد و بايد منتظر نتيجه ديدار استقلال با فجر بماند تا تكليف صدرنشين ليگ برتر مشخص شود.